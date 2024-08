Dalla collina di San Michele di Bra alla grotta di Porto Azzurro in cerca di stelle cadenti

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - E' la notte del 10 agosto quando esco in giardino e scruto il cielo stellato. All'improvviso si compie la magia, mi trovo sugli scogli piatti della grotta di Porto Azzurro, la mia zattera sul mare. L'acqua calmissima respira silenziosa ed è così argentata che pare mercurio.

Mi allungo su quello scoglio che per me è confortevole sdraio e con le braccia dietro al capo, spazio con lo sguardo tutta la cupola del cielo, non ci sono ostacoli a disturbare.

Con un fulmineo strattone afferro la stella più lucente trascinandola giù, per farla scivolare nell'acqua buia, proprio dinnanzi a me, intanto tutti i pesciolini argentei, attratti da tanto bagliore, vengono a galla e festosi le guizzano intorno.

Adesso Fiorella - mi sussurra la stella - è ora di esprimere il tuo desiderio - rispondo: “Che il domani sia un'opportunità di dimostrare una maggiore consapevolezza di me stessa e che i miei sogni siano ricchi e senza limiti”.

Torno a San Michele un po' a malincuore, ma subito mi consolo, col pensiero si va ovunque. Forza, acchiappate anche voi la vostra stella, ce n'è per tutti!

Fiorella Avalle Nemolis