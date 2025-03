"Dall'Impressionismo alla modernità": i maestri della luce e del colore in mostra a Mondovì

CUNEO CRONACA - Dal Barocco alla pop art, e ora all’impressionismo. Dalle serigrafie fluo made in USA si passa ai colori e ai contrasti dei pennelli francesi dell’Ottocento. A Mondovì, nell’ex Chiesa di Santo Stefano di via Sant’Agostino, la nuova mostra organizzata da “Be Local Piemonte” si chiama “Dall’Impressionismo alla Modernità: Maestri della Luce e del Colore”. La mostra apre sabato 15 marzo e resterà visitabile fino al 27 luglio.

Il percorso espositivo esplora l’evoluzione della pittura, della grafica e della scultura attraverso le opere di artisti che hanno segnato la storia dell’arte: da Jean-Baptiste Camille Corot e Gustave Courbet, pionieri di un realismo rivoluzionario, fino ai grandi maestri dell’Impressionismo come Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet e Camille Pissarro. La mostra si spinge oltre, verso il Post-Impressionismo, il Simbolismo e le prime avanguardie del XX secolo, attraverso le opere di Paul Cézanne, Paul Signac, Marie Laurencin e altri protagonisti della scena artistica europea. L’esposizione riunisce una selezione di dipinti, disegni, acqueforti, litografie e sculture che documentano i cambiamenti nello stile, nelle tecniche e nella concezione dell’arte tra il XIX e il XX secolo, offrendo al visitatore un’esperienza immersiva tra colori, luce e sperimentazione.



“Dall’Impressionismo alla Modernità” è un’occasione unica per ripercorrere la straordinaria evoluzione dell’arte tra il XIX e il XX secolo. Dalla ricerca della verità realista alla rivoluzione della luce impressionista. Dal colore puro del post-impressionismo alla semplificazione grafica del primo Novecento. Un viaggio tra artisti che hanno cambiato per sempre la storia dell’arte, sperimentando nuove tecniche e visioni del mondo. Attraverso dipinti, disegni, incisioni, litografie e sculture, il pubblico avrà modo di immergersi in un’epoca di grandi trasformazioni artistiche e culturali, riscoprendo il fascino e l’innovazione di capolavori senza tempo.

L’esposizione è curata dal Prof. Vincenzo Sanfo, organizzata dall’Associazione Belocal e Comune di Mondovì, con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, Ascom Confcommercio Mondovì.



Orari:

Orario settimanale (da martedì a venerdì): 15.00 - 19.00 (ultimo ingresso 18.30)

Orari weekend (sabato-domenica e festivi): 10.30 - 19.30 con orario continuato



Tariffe:

Open 12 euro

Intero 10 euro

Ridotto 8 euro (Over 65, Giornalisti iscritti all’ordine, Guide Turistiche abilitate, Forze dell’Ordine, Docenti muniti di un documento che lo attesti, soci delle associazioni e enti convenzionati con l’Associazione Belocal)

Ridotto 6 euro (Gruppi composti da minimo 10 persone, ragazzi dai 6 ai 18 anni, e studenti universitari esibendo un documento che lo attesti e abbonati all’Abbonamento Musei Piemonte e possessori della Torini+Piemonte Card - residenti della Città di Mondovì esclusi weekend e festivi)

Ridotto Scuole 4 euro

Gratuito: Bambini da 0 a 5 anni, Persone con disabilità non autosufficienti