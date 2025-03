Dal nuovo ospedale alla gestione dell'acqua: i temi al centro del Consiglio comunale a Cuneo

CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale a Cuneo è stato convocato, in sessione straordinaria e in prima convocazione, per lunedì 24 febbraio alle 17 con prosieguo martedì 25 e mercoledì 26 febbraio, sempre alle 17, nella sala consiliare di Palazzo Municipale.

1 Ordine del giorno in merito a "Nuovo Ospedale Unico di Cuneo: la Regione Piemonte promette nuovi ospedali, ma nel frattempo taglia i finanziamenti per quelli oggi in attività, compreso il S. Croce di Cuneo" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo per i Beni Comuni", "Cuneo Mia" e "Indipendenti"

2 Ordine del giorno in merito a "Gestione dell'acqua" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo Mia" e "Cuneo per i Beni Comuni"

3 Ordine del giorno in merito a "Revisione dei tagli previsti dalla Legge di Bilancio 2025 a danno degli Enti Locali, con particolare riferimento ai piccoli Comuni" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo Civica", "Cuneo Solidale Democratica", "Partito Democratico" e "Gruppo misto di maggioranza"

4 Ordine del giorno in merito a "Sostegno alle politiche per le malattie mentali" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo Civica", "Cuneo Solidale Democratica", "Partito Democratico" e "Gruppo misto di maggioranza"

5 Ordine del giorno in merito a "Condivisione e supporto alle proposte della Presidente della Commissione Europa sulle spese afferenti il riarmo e rammodernamento delle Forze Armate Europee" presentato dal Consigliere Comunale Di Vico Mario (Cuneo Civica)

6 Ordine del giorno in merito a "Sostegno al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo: richiesta di integrazione urgente del personale" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo Civica" e "Cuneo Solidale Democratica"

7 Ordine del giorno in merito a "Welfare e tariffe, l'adeguamento non è più rinviabile" presentato dai Consiglieri Comunali del gruppo "Partito Democratico"

8 Ordine del giorno in merito a "Tentativo di far tornare le pubblicità dei siti di scommesse nel calcio" presentato dai Consiglieri Comunali del gruppo "Partito Democratico"

Interpellanze e interrogazioni

Interrogazione n. 1

Data: 13/03/2025

Oggetto: Situazione COGESI - Gestione pubblica dell'acqua

Consigliere: Boselli Giancarlo

Interrogazione n. 2

Data: 14/03/2025

Oggetto: Revisione del Regolamento Edilizio

Consigliere: Boselli Giancarlo

Interpellanza n. 3

Data: 14/03/2025

Oggetto: Rivalutazione e utilizzo della palazzina "ex Italgas" e dell'area comunale circostante, unitamente alla valorizzazione del pizzo di Cuneo

Consigliere: Armellini Paolo

Interpellanza n. 4

Data: 14/03/2025

Oggetto: Necessità di valorizzazione del Centro Storico di Cuneo, per contrastare le numerose chiusure degli esercizi commerciali

Consigliere: Armellini Paolo

Interrogazione n. 5

Data: 17/03/2025

Oggetto: Ottimizzare il rapporto tra Agenti della Polizia Urbana e cittadini in corso di irrogazione di sanzioni per comportamenti illeciti

Consigliere: Sturlese Ugo

Interpellanza n. 6

Data: 13/03/2025

Oggetto: Situazione e stato avanzamento lavori Caserma Montezemolo

Consigliere: Bongiovanni Claudio

Interrogazione n. 7

Data: 14/03/2025

Oggetto: Quale futuro per il Movicentro e la situazione di Cuneo

Consigliere: Bongiovanni Claudio

Interrogazione n. 8

Data: 17/03/2025

Oggetto: "Tettoia Vinay" - Qualcuno pagherà? - Richiesta chiarimenti

Consigliere: Lauria Giuseppe

Interpellanza n. 9

Data: 17/03/2025

Oggetto: Attività svolta dal Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese richieste in merito a trasparenza rispetto alle attività svolte, sia a livello economico-finanziario sia a livello operativo

Consigliere: Civallero Franco

Interrogazione n. 10

Data: 17/03/2025

Oggetto: Vendita Palazzo Chiodo e costo dell'intera operazione

Consigliere: Civallero Franco