Dal Festival del Sorriso a Cuneo a Sim Sala Blink a Dronero nel settembre cuneese di sagre e mostre

La sala "Gianni Vercellotti" dell’Atl del Cuneese ha ospitato la presentazione dei principali eventi del settembre cuneese. "Il preannunciarsi dell’autunno ci riporta agli appuntamenti dedicati ai buoni prodotti della terra, con vere e proprie celebrazioni delle eccellenze gastronomiche del nostro territorio – ha esordito il presidente dell’Atl del Cuneese Mauro Bernardi - Ai molti appuntamenti raccolti nella rassegna coordinata e promossa dall’Atl del Cuneese Autunno con Gusto si sommano poi particolari iniziative dedicate al divertimento, come il Festival del Sorriso in programma a Cuneo e la rassegna di magia Sim Sala Blink in arrivo a Dronero. Una programmazione dunque intensa ed eterogenea, che saprà senza dubbio attrarre nel Cuneese turisti e visitatori, regalando un’euforia di gusti e di sana spensieratezza”.

Iniziamo con la Festa dell’Addolorata in programma dal 12 al 16 settembre a Villanova Mondovì, dove spettacoli, concerti, musica ed intrattenimenti vari anticiperanno la tradizionale fiera mercatale del lunedì con la Rassegna zootecnica della razza bovina Piemontese (Muu) ed il pranzo con la minestra di trippe De.Co. di Villanova Mondovì. Attive nell’organizzazione dell’evento sono la Confraternita della Trippa e della Rustìa e la Condotta Slow Food che proporranno esaltanti connubi tra enogastronomia e territorio con gli appuntamenti “MangiarVicino, degustiamoci attorno” in programma giovedì 12 e la prima edizione di “Family Trekking”, la merenda slow in programma sabato 14. Sempre sabato 14, con l’evento "Intra...ai Dossi", l'Alta Langa incontra il Monregalese con stappatura della prima bottiglia di spumante metodo classico della cantina Ettore Germano, affinato per 30 mesi nella Grotta dei Dossi. Nello stesso fine settimana, Racconigi ospiterà il PalaBiscotto con “I Sapori in piazza”, degustazione e vendita di prodotti tipici organizzata nell’ambito della rassegna “SettembRe Racconigese”. Qui, domenica 15, le food blogger Gabriella Rizzo e Irene Prandi proporranno un interessante show cooking dedicato alle ricette del Racconigese, ovvero al Real Cappone di Racconigi, alla mora di gelso ed al Real Biscotto di Racconigi (PalaBiscotto, ore 16).

Mentre a Carrù andrà in scena la 76^ Sagra dell’Uva (14-22 settembre), sabato 14 settembre a Ceva si alzerà il sipario sulla 58^ Mostra del Fungo con la mostra-mercato nazionale, in programma sabato 14 e domenica 15, sabato 21 e domenica 22 settembre nel centro storico e a Borgo Sottano. La Rassegna Micologica Nazionale proporrà un’esposizione di funghi naturali e coltivati, scientificamente classificati con abbinamento alle essenze arboree. La Mostra Mercato Nazionale ospiterà un grande mercato di funghi e prodotti tipici (salumi, miele, formaggi, castagne, olio della Riviera Ligure di Ponente) e punti enogastronomici con possibilità di degustazione, anche in formula street food. Completeranno la manifestazione un mercatino dell’artigianato, spettacoli, momenti di animazione e concerti. Mercoledì 18, alle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele II, andrà in scena la “Prova del cuoco sul raviolo Cebano” che vedrà sfidarsi gli chef Paolo Pavarino e Andrea Bertolino, impegnati nella realizzazione di un raviolo a base di fungo. Dal 9 al 23 settembre si svolgerà inoltre il “Settembre Cebano”, una serie di iniziative collaterali alla Mostra del Fungo che quest’anno vedrà la consegna del “Fungo d’oro” al governatore Alberto Cirio. Da non perdere la serata dedicata ai balli latinoamericani di lunedì 16 con “El fuego latino”, “Cantatissima” festival della canzone in programma martedì 17, il concerto del gruppo “Dragon Attack”, il tributo ai Queen di sabato 21 e il concerto della Scuola di musica di Ceva con le esibizioni delle scuole e ASD di danza venerdì 20.

Domenica 15 settembre il borgo alpino Pontechianale, in alta Valle Varaita, si animerà con Ritorno dall’Alpe, evento dedicato alla festa dell’alpeggio con la fiera dei margari, l’esposizione dei capi bovini ed ovicaprini e dei prodotti d’alpeggio, degustazioni, animazioni musicali e possibilità di acquisto di prodotti tipici.

Il venerdì successivo, 20 settembre, Caraglio inaugurerà la sua 41^ Fiera Regionale d’autunno di Caraglio e della Valle Grana con la 16^ Sagra degli gnocchi al Castelmagno. La Fiera, con circa 30.000 visitatori e più di 300 espositori, rappresenta l’evento di maggior richiamo turistico di Caraglio. Il programma della manifestazione prevede mostre, esibizioni, musica, intrattenimenti per bambini, artisti di strada, polo dell’agricoltura, fattoria e laboratori didattici, esposizioni di vario genere e soprattutto un goloso appuntamento gastronomico dedicato agli gnocchi al Castelmagno, con l’omonima Sagra, e uno spettacolo pirotecnico in programma nella serata di sabato 21.

Domenica 22 sarà la volta della Sagra della patata di Sampeyre, in frazione Becetto: la festa proporrà degustazioni della patata nelle sue mille ricette e offrirà la possibilità di acquisto presso i produttori locali. Seguirà, dal 27 al 29 del mese, la Fiera di San Michele con esposizione e vendita di prodotti locali, intrattenimenti, animazioni, balli e degustazioni delle vere Raviolas di Sampeyre.

San Giacomo di Roburent ospiterà invece domenica 22 settembre la sua 6^ Fiera Regionale della Montagna, evento interamente dedicato alla vita e al lavoro in montagna. In programma un convegno a tema, l’esposizione di mezzi per lavori forestali e sgombero neve e attrezzature agricole. Sono previste altre iniziative, quali la stima della legna, mercatini, spettacoli e degustazione dei piatti tipici montani. Roburent e le sue frazioni saranno protagoniste anche nei weekend di ottobre, con numerose castagnate: domenica 5 ottobre in fraz. Cardini, domenica 13 ottobre in Roburent paese con la Fiera del Buon Gusto e della Tradizione con bancarelle e costumi d’epoca, laboratori, festa delle fisarmoniche, esposizione di prodotti locali e pranzo tipico sotto il tendone, domenica 20 e 27 con gran castagnata in frazione San Giacomo.

Anche la Valle Tanaro sarà protagonista dell’autunno con una moltitudine di interessanti appuntamenti. Domenica 29, Ormea ospiterà la Sagra dei formaggi d’Alpeggio, evento che rievoca l’antica tradizione pastorale secondo la quale, verso la fine di settembre, i margari scendevano in paese a vendere il formaggio prodotto in alpeggio durante l’estate. Nel centro storico cittadino, dalle ore 9, mercato dei formaggi d’alpeggio, mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici, degustazioni di formaggi e del burro di Ormea fatto sul momento (in ta birera).

Sempre in settembre avranno il via le iniziative legate a “D’Acqua e di Ferro”, progetto grazie al quale i tracciati della linea ferroviaria di valle e del fiume Tanaro si trasformano nel fil rouge per la creazione di una rete culturale, naturalistica e gastronomica di ampio respiro. Il progetto racchiude in sé eventi culturali specifici quali “Terra Brigasca” (in programma il 13 settembre a Viozene di Ormea con la tavola rotonda “Ben arivai en tera Brigasca”), la mostra “Mondi Ammaccati” di Christian Costa e la tavola rotonda “Un mondo ammaccato. I cambiamenti climatici e le nuove sfide del futuro” con la partecipazione, tra gli altri, del meteorologo televisivo Paolo Corazzon (21 settembre, ore 16, presso il Castello Rosso di Ceva), il tutto in seno alla Mostra Nazionale del Fungo di Ceva.

Dopo il successo della prima edizione, torna poi anche quest’anno Profili d’Autore. Gente che viene, gente che va, gente che rimane, con numerosi appuntamenti lungo l’intero corso del Tanaro, da Bagnasco a Priola, da Garessio ad Alto, Ormea e Caprauna. Per raggiungere la Val Tanaro in occasione di questi e dei molti altri appuntamenti a calendario, si potrà anche per il 2019 salire sul tradizionale treno storico che condurrà il 15 settembre da Torino a Ceva per la Mostra Nazionale del Fungo, Nucetto e Ormea (con trekking e visita libera), l’11 ottobre da Torino a Ormea e Garessio (riservato alle scuole), il 13 ottobre da Torino a Garessio in occasione della Castagna Garessina e l’8 dicembre con un treno a vapore di Natale diretto da Ceva ad Ormea.

Se è vero che l’autunno rappresenta il tripudio di fiere e sagre dedicate ai buoni prodotti della terra, è altrettanto vero che questa stagione si caratterizza anche per le sue atmosfere festose e giocose, grazie soprattutto a due rassegne di rilievo nazionale in programma a Cuneo e a Dronero. Stiamo parlando del Festival del Sorriso, rassegna che offrirà alla città di Cuneo, dal 20 al 22 settembre, una kermesse di alto valore… comico! Cuore pulsante del Festival saranno Piazza Foro Boario e Piazza Virginio, che si animeranno con un susseguirsi di interviste, dialoghi, spettacoli e momenti musicali organizzati dall’Associazione “L’Argonauta” con il patrocinio del Comune di Cuneo. Ricco il palinsesto che vedrà in scena, tra gli altri, artisti del calibro di Filippo Giardina, Mogol, Filippo Roma, Andrea Roncato, Maurizio Lastrico, Tony Sperandeo, Giovanni Cacioppo ed Alvaro Vitali. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito (dettaglio dei programmi su www.festivaldelsorriso.it).

A ottobre avrà inizio la rassegna di magia patrocinata dall’Atl del Cuneese ed organizzata da Blink Circolo Magico, “Sim Sala Blink”. Molti gli appuntamenti dedicati alle famiglie, che vedranno succedersi al Teatro Iris di Dronero o nel Teatrino Blink (sottostante il Teatro Iris, dove ha anche sede la scuola di magia) artisti sorprendenti, maghi, illusionisti, ventriloqui e tanto, tanto divertimento. Tra i grandi nomi in programma, l’artista Alexander il 12 ottobre, cui seguirà uno spettacolo del ventriloquo Samuel il 16 novembre. L’11 gennaio gli spettatori potranno lasciarsi mesmerizzare con Mariano Tomatis, mentre l’8 febbraio animerà il palco dell’Iris lo “Strange Comedy” show. Il 14 marzo Roberto Giobbi incanterà con la sua arte magica contemporanea, mentre il 18 aprile salirà sul palco il genio impossibile “Shezan”. Programma su www.blinkcircolomagico.it – ingresso a pagamento.

I programmi completi delle manifestazioni sono online sul portale www.cuneoholiday.com.