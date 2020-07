Dal Dixieland a New Orleans, i suoni dello swing nelle colline del Roero domenica a Guarene

CUNEO CRONACA - Il prossimo appuntamento di Guarene Musica & Roero Music Fest, con il sostegno di Comune di Guarene e Fondazione Crc, è per domenica 2 agosto con i Braxophone, quintetto di fiati "made in Cuneo": due trombe - Michele Verra, Giuseppe Notabella - e un trombone - Lorenzo Reina -, un basso tuba - Filippo Ruà - e un sax con Filippo Ansaldi, proporranno un percorso dal jazz di New Orleans alla musica contemporanea.

Mettere in programma un evento dedicato al genere Dixieland e New Orleans significa evidenziare le origini del jazz e possiamo ritrovare nella Louisiana, nella città di New Orleans e nel quartiere di Storyville, alcuni dei luoghi principali da cui questo genere di musica ha conquistato il mondo. Seppur con una formazione diversa dalla consueta band dixieland, il Braxophone 5et ci trasporta in un sound originale che ha definito alcune caratteristiche del jazz moderno: il ritmo, l'improvvisazione e l'importanza dello strumento solista. La tromba, infatti, dialoga con il trombone e i sassofoni che si appoggiano sui bassi del tuba così da creare un'unità armonica che mette allegria e ci farà rivivere le emozioni degli anni '20 del secolo passato.

Come sempre nello spirito della rassegna, anche quest’anno il festival (ideazione artistica e progetto comunicativo Associazione Milleunanota; produzione e allestimento Dragonfly Studio) si contraddistingue per la forte attenzione alle eccellenze artistiche piemontesi. I concerti saranno allestiti in ampi spazi immersi nella natura a contatto con le bellezze artistiche del paesaggio, nel rispetto delle regole vigenti per l'organizzazione di eventi.

Con l'ingresso della manifestazione Guarene Musica nel programma, il Roero Music Fest si fa ulteriore ambasciatore di un territorio bellissimo e in cui è possibile vivere esperienze indimenticabili come il Roero Bike Tour. Inoltre, per chi desidera pernottare, l'Hotel Le Botti di Guarene (Fraz. Vaccheria) applicherà il 5% di sconto a chi prenota per i weekend del festival. È convenzionata con il festival anche l'Osteria Vineria Imperfetta, a Guarene in Via Martiri della Libertà 19.

Per la partecipazione ai concerti è consigliata la prenotazione scrivendo a milleunanota.alba@libero.it oppure inviando un messaggio whatsapp al 3347867028. Si prega il pubblico di munirsi di mascherina.

Programma

2 agosto ore 21

Guarene, piazza della SS. Annunziata (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS. Annunziata)

Braxophone 5et

Dal Dixieland a New Orleans, i suoni dello swing nelle colline del Roero

23 agosto ore 21

Guarene, piazza della SS. Annunziata (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS. Annunziata)

Giuseppe Di Filippo feat. Carlo Actis Dato

Un sassofono per due

Giuseppe Di Filippo sassofono

Carlo Actis Dato sassofono

12 settembre ore 21

Guarene, piazza della SS. Annunziata (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS. Annunziata)

Guitar Notes

Materiali sonori per chitarra

Simone Gubbiotti, chitarra