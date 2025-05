Dal Decreto Sicurezza alla chiusura degli sportelli bancari: il Consiglio comunale di Cuneo si riunisce

CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale è stato convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 26 maggio alle 17 con prosieguo martedì 27 maggio, sempre alle 17 nella sala consiliare di Palazzo Municipale.

Il Consiglio comunale di Cuneo si appresta a discutere una serie di proposte di ordini del giorno e a dare spazio a numerose interpellanze e interrogazioni presentate dai consiglieri.

Proposte di ordini del giorno

Ordine del giorno in merito a "Decreto Sicurezza: irrisorie correzioni al testo del DL 1236 (ex 1660) per giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza - Il Decreto deve essere affossato", presentato dal Consigliere Comunale Sturlese Ugo ("Cuneo per i Beni Comuni").

Ordine del giorno in merito a "Adesione alla dichiarazione sulla fraternità umana e alle iniziative promosse in collaborazione tra ANCI e Fondazione Fratelli Tutti", presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo Solidale Democratica", "Cuneo Civica", "Centro per Cuneo lista civica", "Gruppo misto di maggioranza" e "Partito Democratico".

Ordine del giorno in merito a "Valorizzazione dei servizi bancari e contro la chiusura degli sportelli nei territori montani, interni e rurali del paese", presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Partito Democratico", "Cuneo Solidale Democratica", "Cuneo Civica", "Gruppo misto di maggioranza" e "Centro per Cuneo lista civica".

Interpellanze e interrogazioni

Interrogazione n. 1 – Data: 05/05/2025

Oggetto: Che fine ha fatto l'adeguamento antisismico dell'Ospedale Santa Croce previsto nello stanziamento di 33,80 milioni di euro?

Consigliere: Boselli Giancarlo

Interpellanza n. 2 – Data: 15/05/2025

Oggetto: Iniziative "Dopo di noi" (Legge 122/2016) nel nostro Comune e nel Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese

Consigliere: Armellini Paolo

Interpellanza n. 3 – Data: 19/05/2025

Oggetto: Quartiere San Paolo segnalazione e richieste di intervento

Consigliere: Bongiovanni Claudio

Interpellanza n. 4 – Data: 19/05/2025

Oggetto: Cava inattiva in zona Madonna delle Grazie-Bombonina

Consigliere: Bongiovanni Claudio

Interrogazione n. 5 – Data: 19/05/2025

Oggetto: Situazione Cascina Vecchia - Istituzione Commissione temporanea e d'inchiesta

Consigliere: Boselli Giancarlo

Interpellanza n. 6 – Data: 19/05/2025

Oggetto: Al S.Croce si può - Al S.Croce e Carle si sta facendo!

Consigliere: Sturlese Ugo

Interpellanza n. 7 – Data: 19/05/2025

Oggetto: Il quadrilatero sta meglio: cosa può fare ora il Comune per evitare che si ripetano le condizioni di grave disagio e di insicurezza legate allo "spaccio" delle droghe. Quale futuro per il Movicentro e la situazione di Cuneo

Consigliere: Sturlese Ugo

Interpellanza n. 8 – Data: 19/05/2025

Oggetto: Importanza di avere un'"avvocatura comunale" che provveda alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Cuneo

Consigliere: Armellini Paolo