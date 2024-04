Dai tour in elicottero sui frutteti agli spettacoli: il successo di Fruttinfiore a Lagnasco

CUNEO CRONACA - La ventiduesima edizione di “Fruttinfiore”, la rinomata manifestazione lagnaschese dedicata alla frutta, ai fiori ed al territorio, ha chiuso i battenti con risultati straordinari. Con una vasta gamma di eventi e numerose novità, l'edizione di quest'anno ha registrato una partecipazione di espositori e visitatori senza precedenti, superando ogni aspettativa. Il bel tempo e le condizioni climatiche ideali hanno contribuito al successo dell'evento, che ha visto un aumento record di espositori, eventi e affluenza di visitatori. Le strade di Lagnasco sono state animate fin dal venerdì pomeriggio fino alla sera della domenica.

L'inaugurazione, caratterizzata dalla partecipazione di numerose autorità e dalla consegna del Premio Fruttinfiore al Senatore Delfino, ha dato il via all'edizione con grande prestigio e partecipazione appassionata. La serata inaugurale è stata dedicata al teatro dialettale e all’attività benefica, con la presentazione della commedia "El Castel ed le ratavoloire" della Compagnia Teatrale “I una tantum”. L'ingresso ad offerta libera ha raccolto fondi a favore dell’Associazione “Il Fiore della Vita”, che si occupa di assistere i bambini ricoverati in Ospedale per problemi oncologici e le loro famiglie.

Gli appuntamenti sono stati tantissimi, proprio come coloro che hanno contribuito al grande successo di Fruttinfiore 2024. I numeri dimostrano come le collaborazioni siano state particolarmente efficaci e fondamentali per la riuscita dell'evento:

- oltre 55.000 visitatori nelle tre giornate

- oltre 4.000 mq di superficie espositiva coperta

- oltre 4.000 mq di superficie espositiva scoperta

- 310 persone hanno visitato le sale più belle e interessanti del Castello e più di 5.000 persone hanno visitato i giardini del Castello, le peschiere e l’adiacente “Giardino delle Essene”

- oltre 5.000 persone hanno assistito allo spettacolo pirotecnico di sabato sera

- circa 450 persone hanno assistito ed apprezzato i 3 showcooking organizzati nella giornata di domenica

- 800 iscritti alla “Camminata tra i frutteti in fiore”

- 160 iscritti alla Cursa ‘d Pumalin

- 1.383 porzioni di “frittelle di mele” preparate e vendute dai volontari della Pro Loco

- oltre 80 espositori nell'area dello S.T.A.O., provenienti da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia

- 40 espositori partecipanti al Mercatino Fruttinfiore

- 9 le Pro Loco aderenti all’iniziativa “Fior di Pro Loco” per la gestione di “Fruttintavola” con la vendita complessiva di oltre 5.000 porzioni nelle giornate di sabato e domenica.

- 7 Consorzi di Tutela presenti in Piazza Umberto I

- 1 Radio Ufficiale della Manifestazione: “Radio Bruno” che nel corso delle due giornate ha realizzato più di 100 interviste in diretta e trasmesso i momenti più salienti della manifestazione

- 2 convegni tecnici specializzati e le “Prove in campo”, cui hanno assistito più di 100 addetti ai lavori

- 110 le persone che hanno partecipato ai “Tour in Elicottero sui Castelli e sui Frutteti in fiore”

- oltre 1.500 le persone che hanno visitato le Chiese di Lagnasco (Parrocchia di S.Maria delle Grazie, Confraternita del Crocifisso e Santuario di Santa Maria) e la Cappella di San Gottardo, aperte alle visite nei giorni della manifestazione.

- 150 le persone che hanno fatto il giro in carrozza tra le campagne lagnaschesi e circa 100 i bambini che hanno fatto il “Battesimo della sella”

- 450 le persone che sono salite a bordo del “Trenino di Fruttinfiore”, che tornava dopo alcuni ani di assenza, e che hanno fatto il tour tra i frutteti fioriti e le soste presso gli stabilimenti della “Lagnasco Group” e la sede del “Tennistadium, la struttura sportiva presente in Lagnasco, particolar mente dedicata al tennis, ma non solo.

- Più di 1.000 le degustazioni di mele e derivati, distribuite dagli Assaggiatori di Frutta e dagli alunni della Scuola Agraria di Verzuolo

Il sabato sera è stato dominato da uno spettacolare piromusicale nella nuova location di Via Santa Maria, che ha rapito l'attenzione del pubblico per oltre 30 minuti, suscitando un'ovazione finale.

La piazza Umberto I è stata il fulcro delle attività, dedicata alla Mela Rossa IGP e alle eccellenze locali. La consueta Mostra Pomologica, curata da Agrion, ha offerto al pubblico la possibilità di ammirare numerose varietà di mele, mentre l'AOP Piemonte ha presentato le principali Associazioni di Produttori impegnate nella valorizzazione e tutela dei prodotti ortofrutticoli del territorio.

La giornata è stata arricchita dalla presenza di produttori locali, iniziative di beneficenza e stand dedicati alla gastronomia locale. La Scuola Elementare ha proposto il "Quaderno delle Ricette", un ricettario compilato dagli alunni con la prefazione del noto Masterchef d’Italia Federico Francesco Ferrero, che ha anche condotto uno showcooking in diretta.

Un altro momento di grande successo è stato l'apertura delle 3 Chiese di Lagnasco, che ha attratto oltre 1500 visitatori nei due giorni di apertura. Gli showcooking della domenica, tra cui l'"Aperitivo Fruttinfiore" curato dagli alunni dell'Istituto Alberghiero di Barge e il "Dalla Fattoria alla Bottega", hanno arricchito l'esperienza dei visitatori con gustose dimostrazioni culinarie.

Tra le iniziative più applaudite vi è stata "Fior di Pro Loco", un'iniziativa gestita da ben 9 Pro Loco del territorio, i cui volontari hanno proposto specialità locali che hanno attratto più di 5.000 visitatori durante i due giorni dell'evento.

Il ritorno del "Trenino di Fruttinfiore" dopo alcuni anni di assenza è stato calorosamente accolto, portando oltre 450 persone a scoprire le campagne lagnaschesi. Anche la passeggiata in carrozza è stata un successo, coinvolgendo circa 150 persone.

Degna di nota è stata l'esposizione di trattori e attrezzature d'epoca, curata dall'Officina Meccanica Gagliardo e dall'appassionato Aldo Risso, che ha suscitato l'interesse dei visitatori.

Nell'area esterna, la scultura in diretta della "Panchina Fruttinfiore" da parte dello scultore Fabrizio Gandino e la dimostrazione di potatura delle piante da frutta hanno attirato l'attenzione del pubblico, così come la presenza delle telecamere di Telecupole.

"A conclusione possiamo davvero dire che anche quest’anno “Fruttinfiore” è stato all’altezza della sua tradizione e che forse si è davvero superato presentando un programma completo e intenso, ma apprezzato da tutti i visitatori. Dunque, al termine, è normale che ci sia grande soddisfazione da parte del comitato organizzatore, delle “maglie gialle” dei volontari della Pro Loco che rappresentano il “braccio armato” di Fruttinfiore e di tutti gli altri volontari che hanno partecipato, anche a titolo personale, alla realizzazione dell’evento. A tutti i volontari giunga, da parte del comitato organizzatore, il ringraziamento più grande e più sincero. Dopo il grande successo di questa edizione non ci resta che aspettare il prossimo appuntamento, per l'edizione 2025, già programmata per il 4,5 e 6 aprile. Per mantenersi sempre aggiornati su Fruttinfiore è possibile visitare il sito www.fruttinfiore.it o www.vmstyle.it. Su cui potrete trovare anche notizie e fotografie dell’edizione appena conclusa".