Dai presepi alla finestra di Chiusa ad Andonno: ecco alcune delle natività più belle in Granda

CUNEO CRONACA - Ritorna, a quattro anni dall’ultima edizione, il Presepe Vivente di Andonno. Sabato 23 e martedì 26 dicembre, dalle 20 a mezzanotte, la Comunità della località della Valle Gesso ripropone la rappresentazione della Natività con gli antichi mestieri.

Per l’edizione 2023 centinaia di volontari sino impegnati in uno straordinario lavoro per dar vita a 65 scene fisse, dedicate agli antichi mestieri e altre sette itineranti lungo il percorso segnalato nella rustica cornice del centro storico.

Una passeggiata allietata dalla musica degli zampognari. Sabato 23, in angoli caratteristici lungo il percorso si esibirà il coro La Marmotta di Bernezzo. Martedì 26, invece, nella chiesa parrocchiale, alle 9.30 e alle 22.30, concerto dei Ciantùr d' Vudìer.

Per i bambini in entrambe le date della rappresentazione, nei locali riscaldati dell'asilo, sono programmate le animazioni a cura Prezzemolo e di Donato Bergese di Ca' Rissulina con giochi e giocattoli di quando ancora non c'erano gli smartphone.

Le due serate terminano alle 24 con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio e sono seguite da un momento conviviale. La funzione del giorno di Santo Stefano sarà concelebrata dal Vescovo della diocesi Cuneo-Fossano, Piero del Bosco e dal parroco con Alberto Aimar.

Per contribuire a sostenere i costi per l'organizzazione della manifestazione e garantire la sicurezza del pubblico è richiesto il biglietto d’ingresso. Il costo è di 5 euro per gli adulti mentre è gratuito per i bambini sino a 10 anni. Ai visitatori saranno offerti in degustazione polenta, pane appena sfornato, caldarroste, vin brulè, tisane, genepy e cioccolata calda.

Il presepe vivente è organizzato dall’unità pastorale della valle Gesso (che comprende le parrocchie di Andonno, Entracque, Sant’Anna di Valdieri e Valdieri) in collaborazione e con il sostegno dei Comuni di Valdieri e di Entracque, dell’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, dei gruppi di Protezione civile di Borgo San Dalmazzo e Roaschia, del gruppo Alpini di Entracque, della Croce Rossa Italiana di Borgo San Dalmazzo e della Regione Piemonte.

Altri presepi assolutamente da visitare del territorio delle Aree protette Alpi Marittime sono i presepi meccanici di Entracque (Via A. Barale), Valdieri (Confraternita Santa Croce), Vernante (Confraternita Santa Croce), Benevagienna, fraz. Podio e di Villar San Costanzo. A Entracque come da tradizione sono allestite le natività nella cappella del Cornaletto e presso la fontana di via Fucine.

Particolarmente suggestivi sono i presepi alla finestra nel "ruset" del centro storico di Chiusa di Pesio e la XVI edizione dei presepi dal Mondo a San Biagio di Mondovì.

(Foto E. Gagliano)