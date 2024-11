Dai libri a colazione alle meditazioni letterarie notturne: cosa porta Scrittorincittà a Cuneo

CUNEO CRONACA - Continua venerdì 15 novembre Scrittorincittà, il festival letterario che da sempre dedica particolare attenzione agli appuntamenti per bambini e ragazzi, con un palinsesto tutto per loro, parallelo a quello per gli adulti.

La terza giornata di Scrittorincittà si riempirà delle voci di: Alessandro Barbaglia, Teo Benedetti, Marina Bozza, Francesca Carabelli, Chiara Carminati, Daniela Carucci, Alessandro Cassieri, Aurora Cacciapuoti, Mirco Cogotti, Vichi De Marchi, Veronica Del Vecchio, Manuela Faccon, Lucky Fella, Claudia Ferrari, Sara Gambazza, Umberto Guidoni, Marco Imarisio, Davide Longo, Natascha Lusenti, Valentina Mansone, Luisa Mattia, Paolo Merlo, Alessandro Montagnana, Barbara Nappini, Sandro Natalini, collettivo Moth, Parsifal Yoga Academy, Davide Panizza, Gaia Piccardi, Alex Polidori, Marie Rebour, Massimo Roscia, Joy Saltarelli, Nello Scavo, Saverio Simonelli, Simon & the Stars, Antonella Sbuelz, Massimiliano Tappari, Gek Tessaro, Massimo Temporelli, Alessandro Vanoli, Gianluca Verlingieri e Andrea Visibelli.

Come di consueto, anche la terza giornata di Scrittorincittà si apre alle 9.00 con tantissimi appuntamenti. Al Centro Incontri, in Sala Blu, apriamo la giornata con tre incontri che troveremo poi anche a Scuola alle 11.00: Massimo Roscia e Francesca Carabelli ci racconteranno una bellissima storia sul potere delle parole (Mario Vocabolario e la magia delle parole, Rizzoli). In Sala Rossa, Daniela Carucci ci introduce al mondo di Nullo, il bambino quasi invisibile (Sinnos). In Sala Falco, invece, facciamo un viaggio nel tempo con Vichi De Marchi e il suo Chiamami Giulietta (Feltrinelli). In Sala Robinson, impareremo a disegnare Lupetto e alcuni dei suoi simpatici animaletti con Alessandro Montagnana (Dov’è la mia pelliccia?, Emme Edizioni). Tornerà alle 11.00 a Scuola.

Al Cinema Monviso, scopriamo il pirata che c’è in noi con Alessandro Vanoli (Pirati, Giunti) e presso il CDT, Sala Polivalente, sbirciamo il futuro con Massimo Temporelli (Come sarà il mondo quando sarò grande, Piemme). Sarà con noi anche alle 11.00 per un incontro a Scuola. Alla Biblioteca 0-18, sempre alle 9.00, Aurora Cacciapuoti ci leggerà il suo albo illustrato Cip, l’uccellino dormiglione (Lapis). Al Forum Boario saremo in compagnia di Teo Benedetti e Davide Panizza, pronti a inventare parole assurdamente inesistenti per definire animali totalmente inventati (L’adorabile Canspina dal colore inguardabile, Franco Cosimo Panini). Tutti e tre saranno con noi anche a Scuola, alle 11.00.

Sarà poi tempo di spostarsi fra i banchi di scuola: nell’universo delle storie, le amiche e gli amici di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura odv ets hanno scelto le più belle e non vedono l’ora di leggerle con i più piccini. Luisa Mattia, autrice del romanzo storico Tempesta Matteotti (Lapis), ci racconterà i suoi ultimi mesi e quelle scelte, terribili e coraggiose, che ne hanno fatto uno straordinario esempio di libertà. La ritroveremo alle 11.00, al Centro Incontri, in Sala Rossa.

Con Il frullastorie (Giralangolo) di Sandro Natalini, ci inventeremo eroi straordinari (e lo ritroveremo alle 10.30 all’Auditorium Boario) e con Valentina Mansone, autrice di Strega Carota (Il Castoro), e che sarà anche al Centro Incontri in Sala Robinson alle 11.00, creeremo pozioni magiche. Partiremo poi per un’esplorazione del mondo con Antonella Sbuelz e il suo Il mondo è triste senza di me! Poesie per giorni dritti e storti (Feltrinelli), che tornerà alle 10.30 alla Biblioteca 0-18.

Con l’autrice Chiara Carminati (54 secondi di ritardo, Il Castoro) fabbricheremo un mazzo di carte Simsalamandra (si replica alle 10:30 presso il CDT, in Sala Polivalente) mentre Alessandro Barbaglia ci racconterà, con Scusa ma resto qui (Mondadori), una straordinaria storia di amicizia e forse di amore. Lo ritroveremo alle 11.00 al Centro Incontri, in Sala Falco. Nel laboratorio con Gek Tessaro e Massimiliano Tappari faremo accadere le magie: i personaggi e i mezzi di locomozione immortalati in Teresa (Lapis) usciranno dalle pagine in versione 3D (il laboratorio si replica alle 11.00). Davide Longo ci presenterà Il gioco della salamandra (Mondadori): la storia di Olivo, investigatore davvero speciale. Alle 10.30 sarà intervistato dai ragazzi di Semplicemente Lettori, il Gruppo di Lettura 14-18 anni della Biblioteca 0-18 di Cuneo al Cinema Monviso.

Alle 9.30 colazione all’Open Baladin, per B&B Book&Breakfast: l’appuntamento è con Serena Piazza, ghostwriter e curatrice di stelle che ci racconterà come funziona il suo lavoro. Alle 10.30, al Centro Incontri in Sala Blu, i comitati di lettura incontrano gli scrittori segnalati della XXVI edizione del Premio città di Cuneo per il Primo Romanzo: Mirco Cogotti (Mezzo giro di velluto, Edizioni Effetto), Sara Gambazza (Ci sono mani che odorano di buono, Longanesi), Manuela Faccon (Vicolo Sant’Andrea 9, Feltrinelli), Veronica Del Vecchio (La ragazza della montagna, Newton Compton). Partecipa Marie Rebour (Le bouclier de Marie, Philippe Rey), autrice selezionata dal Festival du premier roman de Chambéry.

Alle 18.00, al Centro Incontri in Sala Robinson, Davide Panizza e Andrea Visibelli ci racconteranno Capitan Bitorzolo e l’isola dei mostri (Il Castoro). Di nuovo all’Open Baladin, stavolta all’ora dell’aperitivo, con Simon & the Stars (Oroscopo 2025. Ritorno alle previsioni scritte, Rizzoli), che legge il cielo per noi e ci racconta in anticipo le emozioni del futuro. Al Conservatorio incontro con lo scrittore Saverio Simonelli (Nel mondo di Kafka. Enigmi, allusioni, speranza, Ancora) sulla figura e l’opera di Franz Kafka, con letture di pagine scelte da Il castello, accompagnate da sonorizzazioni elettroniche originali a cura dell’attrice Claudia Ferrari e del compositore Gianluca Verlingieri.

Alle 18.30 prendono il via tanti altri appuntamenti. Al Centro Incontri in Sala Blu, Natascha Lusenti (Il coraggio di contare, Il Saggiatore) e Marina Bozza ci raccontano quelle storie di donne che, nonostante difficoltà e discriminazioni, sono riuscite a riscattare loro stesse. In Sala Rossa, Fulvio Marino (Tutta l’Italia del pane, Slow food) e Barbara Nappini (La natura bella delle cose, Slow food) ci raccontano di chi si impegna a fare cose buone, sia dal punto di vista del gusto, sia da quello dei comportamenti e del rispetto per il pianeta. In Sala Falco, con Marco Imarisio e Gaia Piccardi (Piovuto dal cielo. Come Jannik Sinner sta cambiando la storia del tennis, Cairo) per saperne di più del nuovo fenomeno che sta cambiando la storia del tennis spingendosi ben al di là dei confini dello sport e del nostro Paese.

Al Cinema Monviso l’inviato speciale Nello Scavo (Il salvatore di bambini. Una storia ucraina, Feltrinelli) ci racconta una storia vera, quella di Volodymyr Sahaidak che ospitava nel suo centro per ragazzi fragili i minori senza genitori la cui deportazione in Russia era segnata. Presso il CDT, in Sala Polivalente, Umberto Guidoni (Sfidare lo spazio. Un astronauta racconta l’esplorazione del cosmo, Mursia) per lo straordinario racconto di come si vive sulla Stazione Spaziale Internazionale. All’Auditorium Foro Boario, incontro con Francesca Carabelli (L’orto incantato, 2000 Edition) per imparare a fare amicizia con le piante e il giardinaggio. Si replica alle 10.30 al Centro Incontri, in Sala Robinson.

Presso il Circolo ‘L Caprissi la Premiazione della XXVI edizione del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo: con Mirco Cogotti (Mezzo giro di velluto, Edizioni Effetto), Sara Gambazza (Ci sono mani che odorano di buono, Longanesi), Manuela Faccon (Vicolo Sant’Andrea 9, Feltrinelli), Veronica Del Vecchio (La ragazza della montagna, Newton Compton). Partecipa Marie Rebour (Le bouclier de Marie, Philippe Rey), autrice selezionata dal Festival du premier roman de Chambéry. Presiede Cristina Clerico. Seguirà una degustazione di prodotti tipici. In collaborazione con Coldiretti Cuneo.

Alle 21.15, presso il Teatro Toselli, la doppiatrice Joy Saltarelli (che dà voce a Ana de Armas, Jennifer Lawrence, Emma Mackey…) incontra Alex Polidori (Tom Holland, Timothée Chalamet…) e Manuel Meli (Ansel Elgort, Josh Hutcherson…) tra esperienze e sorprese live. A raccontare storie di cinema ci pensa lo scrittore e regista Manlio Castagna (Con occhi nuovi, Centro Studi Erickson), mentre il gruppo musicale dei Lucky Fella fa da colonna sonora, con le musiche dal vivo dei film più famosi.

E per chiudere la giornata, a mezzanotte a Famù nel Parco, una Meditazione letteraria notturna a cura del collettivo Moth e dell’Accademia di meditazione e yoga Parsifal Yoga Academy: un’occasione per rientrare in sé stessi senza le tante distrazioni quotidiane.

Un particolare ringraziamento va ai moderatori e alle moderatrici di questa terza giornata: Mario Bosonetto, Giuliana Cirio, Chiara Codecà, Matteo Corradini, Giulia Manassero, Elio Parola, Monica Perosino, Serena Piazza, Davide Rossi, Giorgio Scianna, Andrea Valente. Scrittorincittà è un’iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica. L'iniziativa è sostenuta dai main sponsor Fondazione CRC, Fondazione CRT e FondazioneCompagnia di San Paolo, dagli sponsor Confindustria Cuneo, Confcommercio Cuneo, dagli sponsor tecnici Open Baladin, Birra Baladin, Auto Mattiauda, Cuneo Rent, InformaticaSystem, Castelmar, Copro, Coldiretti Cuneo, ABL-Associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura, ODV ETS Promocuneo, ALC-Associazione Librai Cuneo e ATL-Azienda Turistica Locale del Cuneese. La manifestazione è realizzata con il Patrocinio della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea; La Stampa, Rai Cultura e Rai Radio Kids sono media partner e Radio GRP la radio ufficiale. Il programma è a cura di Stefania Chiavero, Matteo Corradini, Raffaele Riba, Giorgio Scianna, Andrea Valente.