Da venerdì 18 a Saluzzo 65 giorni all'insegna di mostre, arte, antiquariato e artigianato

CUNEO CRONACA - Saluzzo, la città marchionale ai piedi del Monviso, dal 18 settembre al 22 novembre 2020 diventa la capitale dell’Arte di ogni tempo: Arte contemporanea, Artigianato e Antiquariato si mescolano dando vita a due mesi di mostre ed esposizioni di rilievo nazionale e internazionale, hackathon e sfide di ingegno a colpi di design e innovazione, laboratori didattici e visite guidate nei luoghi più suggestivi della città.

Per la sua quarta edizione, Start con il tema “Rivoluzione!” vuole raccontare il cambiamento. Ma il cambiamento è giunto con un anno che ha rivoluzionato i piani: la rassegna si sarebbe dovuta svolgere nel mese dell’arte saluzzese, maggio, come da tre anni a questa parte. Covid 19 non lo ha permesso, ma Start è stata pronta a rivoluzionare le date e le modalità, per rispettare le normative anti-contagio. E così in autunno, la città in provincia di Cuneo che fu capitale del Marchesato a cavallo tra Italia e Francia, tornerà a essere un autentico museo a cielo aperto, con spazi medievali a fare da cornice.

Antiquariato, artigianato e design sono i protagonisti di una manifestazione unica nel suo genere, un contenitore che racchiude in un solo evento, lungo due mesi, cultura, creatività ed eccellenze del territorio. Un viaggio alla scoperta di capolavori artistici che, pur appartenendo a epoche e forme d’arte differenti, sono in dialogo tra loro e si proiettano verso un rinnovamento. Start parte con l’Artigianato (18-27 settembre) e il racconto del “saper fare” degli artigiani, legati soprattutto al legno.

La novità è una via (la strada che lega Castiglia, Salita al Castello, San Giovanni e Casa Cavassa) che un tempo fu di botteghe e che oggi ritorna a vivere con la riapertura di alcuni locali che ospiteranno laboratori con gli artigiani al lavoro, esposizioni e momenti di incontro. Il cartellone continua con la 25esima edizione della Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo (2 ottobre-1 novembre), un percorso nell’arte contemporanea nel segno dell’innovazione e si conclude con la 43esima edizione della Mostra Nazionale dell’Antiquariato (13-22 novembre), storica manifestazione diventata punto di riferimento del settore in Italia.

La Rivoluzione, tema attorno a cui ruota la nuova edizione di Start, viene declinata prendendo a prestito una delle più importanti opere di Joseph Beuys “La rivoluzione siamo noi”, ispiratrice anche del 42° Premio Matteo Olivero che ogni anno assegna un riconoscimento a un artista di caratura internazionale per la produzione di un’opera site specific. Il vincitore di quest’anno è l’artista tedesco Veit Laurent Kurz con l’opera “The Campi Flegrei Conferenca”, realizzata ad hoc per la Sala “de Foix” di Casa Cavassa (3 ottobre- 1 novembre): un vulcano artificiale abitato dai Dilldapp, creature ideate dall’artista stesso che, cibandosi di pietre e vegetazione vulcanica, hanno resistito nel tempo e sono sopravvissute a vecchie e nuove eruzioni.

“La rivoluzione siamo noi” è un invito alla libertà di pensiero e al prendersi cura degli altri da parte di un artista che rappresenta una figura mito per l’arte moderna e contemporanea: sciamano e profeta di un mondo unito e in sintonia tra persone e natura. Anche Piero Gilardi, protagonista della mostra monografica di Giuseppe Biasutti all’ex Caserma Musso (3 ottobre-1 novembre) “Piero Gilardi. Teoria, azione, ricerca”, ha costruito le sue opere sulla dialettica Natura/Cultura per una rivoluzione radicale del modo di essere e di vivere dell’uomo. Ma la rivoluzione è anche quella della propaganda cinese dell’epoca maoista raccontata in “CINA. Rivoluzione – Evoluzione”, una selezione di poster esposti dall’Istituto Garuzzo per le Arti Visive e appartenenti alla Hafnia Foundation di Xiamen. La mostra a La Castiglia (19 settembre-1 novembre) si compone di manifesti e dipinti originali utilizzati come modello per fogli stampati tra il 1949 e il 1983, corrispondente al periodo di presidenza di Mao Tse Tung e alla sua rivoluzione culturale.

Con il compito di indagare la propria tradizione, il proprio passato, il presente e l’evolversi continuo delle loro radici, Saluzzo ospiterà le creazioni di 40 artigiani selezionati, del territorio e non, per raccontare il proprio “saper fare”. Tra questi, Andrea Bouquet e Daniele Balangero, alias Balume, entrambi artigiani del territorio saluzzese, che hanno deciso di lavorare insieme alla produzione di un pezzo unico di “ebanisteria luminosa” ispirato al Barocco saluzzese.

Tra artigianato e arte si muovono gli Alberi Parlanti nella restaurata Chiesa di Santa Maria della Stella. Si tratta di un bosco dentro ad una chiesa: un’installazione artistica di Paolo Scoglio nella casa delle monache di clausura di Rifreddo, recuperata dopo anni di degrado ed abbandono, che mostra all’uomo la “voce” del bosco attraverso la decodifica in suoni e diagrammi sonori di elettrodi collegati agli alberi. Palcoscenico dell’intera rassegna è Saluzzo, porta aperta sulle terre occitane che dall’Italia portano fino alla Spagna e uno dei dieci Borghi più belli d’Italia.

START/storia e arte Saluzzo è ideato e organizzato dal Comune di Saluzzo e dalla Fondazione Amleto Bertoni, con la direzione artistica di Soluzioni Turistiche Integrate.

START... a regola d'arte

Per le inaugurazioni come per i piccoli eventi saranno osservate tutte le misure di distanziamento sociale che sono valse al Comune di Saluzzo il riconoscimento dell'Università di Torino Covidless Approach&Trust, approccio volto a minimizzare i rischi di contagio da Covid 19. Prenotazione e mascherina obbligatorie, sanificazione e distanziamento dei posti a sedere, triage all'ingresso.

Tutte le informazioni per l’accesso sono costantemente aggiornate sul sito della manifestazione. Covidless Approach&Trust è lo studio che attraverso 7 asset strategici, tra cui la capacità ricettiva sicura, l'intrattenimento, le strutture ospedaliere, la ristorazione, il sistema ricettivo, le infrastrutture per sport e benessere e l’amministrazione smart, ha permesso all’Università di Torino di coinvolgere una serie di realtà (Alba, Bra, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Limone Piemonte, l’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo e l’Unione Montana Valle Maira) con l’obiettivo di attestare la fruibilità dei servizi delle città in sicurezza.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, ha visto Saluzzo presentarsi come comunità coesa, solidale ed accogliente, pronta a lavorare per ri-partire anche in una stagione così complessa e difficile.

START / SToria e ARTe Saluzzo 19 settembre – 1 novembre 2020 La Castiglia, piazza Castello, Saluzzo

CINA. RIVOLUZIONE - EVOLUZIONE Manifesti della Propaganda (1949-1983)

Manifesti e dipinti originali della propaganda cinese di epoca maoista da una delle più grandi collezioni al mondo

In linea con il tema “Rivoluzione!” della quarta edizione di Start, l’Istituto Garuzzo per le Arti Visive presenta una selezione di poster appartenenti alla Hafnia Foundation di Xiamen. La mostra a La Castiglia di Saluzzo, in programma dal 19 settembre all’1 novembre, si compone di manifesti e dipinti originali utilizzati come modello per fogli stampati tra il 1949 e il 1983, corrispondente al periodo di presidenza di Mao Tse Tung e alla sua rivoluzione culturale.

A metà degli anni ’90, prima della creazione della Fondazione Hafnia, Stevens Vaughn e Rodney Cone svilupparono interesse per i manifesti sulla propaganda cinese che, in quel momento, avevano perso popolarità in concomitanza con la costruzione di una Cina moderna e aperta al mondo. La gente aveva iniziato a custodire i vecchi manifesti - che prima erano utilizzati per decorare le case e gli ambienti di lavoro - sotto il letto, nei cassetti o in altri angoli nascosti. Vaughn e Cone cominciarono così a visitare le case di numerosi cittadini cinesi per comprare tali manifesti e creare quella che ora è una delle più grandi collezioni della propaganda cinese maoista nel mondo. Invece che custodirli accumulando polvere e lasciandoli deteriorare, i manifesti furono restaurati e catalogati. Nonostante l’alto valore storico, politico e scientifico, oggi la collezione viene presentata principalmente per il suo valore artistico.

I manifesti rappresentano le speranze più alte dell’utopia maoista, dove si distinguono immagini di purezza ideologica e di felicità familiare. Le tematiche raffigurate sono: le donne, i bambini, l’agricoltura, l’internazionalismo, la scienza e la tecnologia, gli eroi, l’educazione scolastica, la vigilanza, i valori e Mao. Il proposito principale della propaganda artistica cinese è di educare e guidare il popolo verso un comportamento ed un modo di pensare corretto. Tutta la creazione artistica del periodo si trasforma in vera e propria propaganda che, principalmente, descrive la vita dei contadini ed è a loro diretta. Le donne sono raffigurate mentre guidano i trattori, promuovendo così la nuova immagine della donna moderna che il partito sosteneva ideologicamente per ricostruire una nuova Cina.

I bambini sono presentati ben nutriti, felici e sereni e rivelano il proposito di creare una nuova generazione felice, leale, patriota e produttiva. Nuova tecnologia, nuova organizzazione sociale e una nuova dinamica distribuzione del terreno sono idealizzate ed elogiate nei manifesti che rappresentano la vita rurale. L’orgoglio e il nazionalismo del popolo cinese sono un elemento chiave della propaganda, dell’educazione e delle credenze popolari: attraverso gli eroi, come Lei Feng, si mostrano le virtù del sacrificio.

Nei manifesti si alternano diversi stili artistici, incluso il realismo sociale e il tradizionale acquerello cinese. Alcune opere sono bellissimi esempi di arte näif, lineari e pieni di colori, con un leggero e bizzarro senso della prospettiva. Lo stile inconfondibile e l’indiscusso talento naturale dei pittori rendono unici questi manifesti.

Start / SToria e ARTe Saluzzo

Fondazione Hafnia

Fondata nel 2000, la Fondazione Hafnia si impegna a raccogliere e conservare l’arte da tutto il mondo, con l’obiettivo di esplorare la diversità culturale dell’espressione artistica. Partendo da questo scambio culturale, lo scopo si amplia alla promozione della comprensione reciproca, oltre i confini etnici, sociali e di genere. Uno speciale motivo d’orgoglio per la Fondazione Hafnia è la capacità di riunire artisti provenienti da percorsi diversi, espandendo in tal modo i panorami concettuali che tali artisti rappresentano.

I lavori attualmente presenti nella collezione rappresentano artisti provenienti da America, Cina, Cipro, Danimarca, Islanda, Norvegia e Paesi Bassi. Si tratta di sculture, dipinti e installazioni, sia realistici che astratti, nonché di una vasta collezione di poster storici della propaganda cinese.

La collaborazione con una gamma così ampia di artisti, che operano su diversi supporti, conferisce alla collezione un’energia e possibilità inesauribili. L’intento non è quello di focalizzarsi su uno stile o un movimento, ma piuttosto quello di immergersi nell’infinita varietà dell’arte esistente al mondo, per creare una collezione unica, in grado di estendersi al di là dei confini internazionali.

Istituto Garuzzo per le Arti Visive

L’Istituto Garuzzo per le Arti Visive, ente culturale senza fini di lucro con sede a Torino, nasce nel 2005 con l’impegno di contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione dell’arte contemporanea italiana attraverso la promozione di mostre a carattere nazionale e internazionale, scambi tra Paesi, residenze, premi e progetti volti ad esaltare l’espressione delle arti visive di maestri, artisti emergenti e giovani. Un’eccellenza nell’ambito del contemporaneo, da sempre impegnato nella missione di “diplomazia culturale”, in prima linea nel collaborare e stringere partnership con tutti i soggetti che diffondono la cultura italiana nel mondo, realizza le proprie iniziative in larga misura con il contributo dei soci, avvalendosi anche del sostegno di istituzioni, enti pubblici e privati.

Dal 2009, presso il complesso museale de La Castiglia di Saluzzo, apre al pubblico l’Esposizione e Collezione permanente con opere di arte contemporanea appartenenti sia alla collezione privata dell’Istituto sia concesse in comodato d’uso da artisti e galleristi. Nel 2012 la Collezione è stata selezionata e inserita tra i luoghi del contemporaneo, la rete di realtà nazionali espressione della cultura del contemporaneo creata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

43° Mostra Nazionale Antiquariato di Saluzzo

Un appuntamento di start / storia e arte - Saluzzo

Da venerdì 13 a domenica 22 novembre 2020 La Castiglia, Salita al Castello, Saluzzo (CN)

Inaugurazione - venerdì 13 novembre, ore 17,30

Nelle sale della Castiglia sarà presentata la mostra collaterale

Le 100 Maddalene dalla collezione del Dott. Rubiola. Un viaggio tra le scuole della tradizione italiana tra ‘400 e ‘700

Curatore: Franco Brancaccio

Se il 2019 è stato, grazie al Castello della Castiglia e alla curatela di Franco Brancaccio, un anno di svolta e sguardo al futuro, il 2020 avrebbe voluto essere l’anno della conferma.

I gravi accadimento che hanno segnato le nostre vite hanno fermato lo scorso maggio la Mostra, ma oggi, grazie allo sforzo della Città di Saluzzo, si riaprono le porte di un evento di grande importanza per un territorio e per la sua storia.

A novembre, da venerdì 13 a domenica 22 novembre 2020, va in scena la 43° Mostra Nazionale Antiquariato di Saluzzo.

La Mostra Nazionale dell'Antiquariato di Saluzzo ritorna in uno spazio di grande fascino, La Castiglia (Castello dei Marchesi), che tanta ammirazione ha suscitato nella passata edizione, e si propone come uno dei luoghi dell’Antiquariato italiano.

L’evento si colloca in una versione rivisitata di Start / Storia Arte Saluzzo, il nuovo format che giunto alla sua quarta edizione, sa coniugare, per oltre due mesi, arte contemporanea, moderna e antica, in un caleidoscopio di appuntamenti, prospettive e proposte artistiche.

Per la nuova edizione sarà presentata al piano terreno del Museo della Castiglia una mostra collaterale che vuole portare il pubblico in un ideale tour attraverso l’Italia e le sue scuole pittoriche regionali. Le 100 Maddalene (dalla collezione del Dott. Rubiola) sarà un viaggio nella tradizione italiana tra ‘400 e ‘700.

Qualità senza tempo per una Saluzzo che sa riconfermarsi Capitale dell’Arte di ogni tempo. La Mostra Nazionale dell’Antiquariato è un concentrato di eleganza. Il gusto e la definizione di “bellezza” cambiano negli anni, ma Saluzzo resta una nicchia dove la tradizione ha radici che affondano nel secolo scorso e l’attenzione all’arte antica non è mai venuta meno. Un appuntamento che in passato era mete delle visite istituzionali di Ministri e Capi di Stato, o ancora storici dell’Arte quali il Prof. Vittorio Sgarbi, Nicosetta Roio, Alberto Cottino, Arabella Cifani, Emilio Negro.

La Mostra

È Franco Brancaccio, per il secondo anno consecutivo, il professionista che avrà il compito di dare contenuto a una mostra che punta a raccontare storie di antiquari e oggetti pregiati e antichi, proseguendo, e anzi rilanciando, la scia del successo che la storica manifestazione saluzzese anno dopo anno ha saputo ottenere.

La Fondazione Amleto Bertoni è l’ente organizzatore. A fare gli onori di casa, insieme al Comune di Saluzzo, sarà la Presidente Carlotta Giordano.

Per informazioni: Franco Brancaccio, tel. 349 586.8524 antichitabrancaccio@gmail.com.

La storia della Castiglia

Da qualunque punto si arrivi in città, guardando verso la sommità della collina non si può fare a meno di subire il fascino del maestoso antico Castello dei Marchesi, che sovrasta il borgo medievale e si staglia dalla prestigiosa cornice del Monviso. Culmine della città vecchia sin dalla costruzione, la Castiglia rappresenta l’espressione più alta del ruolo di piccola ma insigne capitale, che Saluzzo ebbe a ricoprire per quattro secoli.

La costruzione del Castello di Saluzzo, voluta dal marchese Tommaso I, è riconducibile al periodo tra il 1270 e il 1286 sulla base di precedenti fortificazioni. Il nome popolare “Castiglia” deriva probabilmente dal plurale latino “castella” (i castelli) e allude forse al complesso di edifici fortificati, attestato sin dal 1120. La collocazione alla sommità del borgo rispondeva alle esigenze residenziali della famiglia marchionale e garantiva un diretto controllo politico e militare sulla città.

Originariamente la Castiglia si presentava come una rocca a pianta quadrangolare, circondata da una cortina di mura con quattro torri cilindriche sporgenti verso l'esterno. Successivi interventi ne mutarono completamente la struttura: il primo fu compiuto dal marchese Ludovico II (1475-1504), che volle trasformare la fortezza in dimora signorile sul modello delle altre corti italiane del Rinascimento, in occasione delle proprie nozze con Margherita di Foix (1492). A quest’epoca risale il massiccio torrione circolare, che reca alla sommità tondi decorati, in cui sono ancora visibili lo stemma di Saluzzo e l’effige di un’aquila imperiale. Gli affreschi interni monocromi (grisaille), completamente perduti, sono testimoniati dagli scritti dello storico locale Delfino Muletti (1831). Dal 2006 il complesso è stato oggetto di un lungo e attento restauro, per restituirlo alla fruizione pubblica: i suoi ampi locali ospitano l’archivio storico e spazi museali dedicati alla Civiltà Cavalleresca e alla Memoria Carceraria.

START/STORIA ARTE SALUZZO

La Mostra Nazionale dell’Antiquariato si inserisce all’interno di Start/Storia Arte Saluzzo, manifestazione giunta alla 4° edizione, un contenitore di storia e di storie, di arte e bellezza, di antiquariato ed eccellenze, di artigianato e di contaminazioni, tra tradizione e innovazione, in uno dei dieci borghi più belli d’Italia. Una Città che si fa museo diffuso, che propone opere di personaggi locali che si intrecciano con artisti internazionali, in una continua esplorazione tra spazio pubblico e privato, dove poter respirare le peculiarità degli artigiani del territorio, di esperti ebanisti e mastri, ma anche di giovani falegnami con approcci più sperimentali. E ancora, spazi temporanei creati appositamente per eventi che mettono in relazione l’arte e l’architettura con un pubblico variegato, con i bambini delle scuole e le famiglie. Opere d’arte si intrecciano a oggetti d’antiquariato, ad antichità e al collezionismo, insieme a laboratori, incontri letterari, seminari e concerti.

START... a regola d'arte

INFORMAZIONI E ORARI

Orari di apertura

Feriali – 15.00/20.00

Sabato e domenica – 10.00/20.00

Biglietti

Ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti

Navetta gratuita con la tessera Start

sabato e domenica ore 11/19

Nei giorni feriali la Navetta Città bassa / Città alta – orari di linea

Tutte le informazioni, gli aggiornamenti sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sempre aggiornati sul sito http://startsaluzzo.it/ e sui profili social con l’hashtag #Start20 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo

Dal 17 al 20 settembre

Hackathon Young / In collaborazione con il Politecnico di Torino e l’Istituto Soleri Bertoni

Da giovedì 17 a domenica 20 settembre 3 gg di confronto e lavoro guardando al futuro. Protagonista la classe V DB dell’Istituto Soleri Bertoni e alcuni alunni in procinto di iniziare l’avventura Universitaria.

Il tutoraggio della direzione Artistica di STI, la collaborazione del Politecnico di Torino e una serie di artigiani a fare da mentor: una tre giorni per pensare il futuro e renderlo concreto.

Venerdì 18 settembre 2020

Inaugurazione ore 17.00

Visita ai lavori artistici di #iorestoinArteSaluzzo

A seguire ... ore 18.30

START/ARTIGIANATO

18 - 27 settembre – la Mostra dedicata agli artigiani e alle ditte di territorio Casa Cavassa, via San Giovanni 5 - Saluzzo

domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

giovedì, venerdì, sabato e martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 Ingresso libero alla mostra Start

A seguire inaugurazione itinerante Casa Cavassa – Salita al castello con Aperitivo e presentazione

nuovo Bistrot Tastè by MARTINA DESIGN

Venerdì 18 settembre – ore 21.15

Ex caserma Musso, Piazza Montebello 1

27esima edizione Chitarrissima

Concerto Carlo Pignatta – chitarra

Ingresso gratuito

Sabato 19 settembre – dalle ore 15.00

La via degli Artigiani Salita al Castello & Piazza San Bernardo

“Spazi aperti” & GIOCHI DI INCHIOSTRO

Laboratorio estemporaneo e sperimentale di stampa artigianale in Salita al Castello

Due fine settimana per incontrare artigiani in spazi insoliti. Temporary LAB per curiosare nella passione artigiana e trovare pezzi unici. La via avrà il suo cuore nel BISTROT TASTE MOVE con appuntamenti, musica e arte a km 0. In Piazza S. Bernardo un curioso viaggio nel tempo all’interno del Laboratorio e dell’antico Giardino di Solaria Opere.

Orari - Venerdì 18 settembre ore 18.00/20.00 Inaugurazione _ Sabato 19 settembre ore 15.00/19:00

Domenica 20 settembre ore 10.00/19.00 _ Sabato 26 settembre ore 15.00/19.00 Domenica 27 settembre ore 10.00/19.00

La stampa artigianale con Mu.Sa. – Vieni a stampare la tua cartolina e porta via START con te Ingresso gratuito

Sabato 19 settembre – ore 18.00

Start/Off Giardino Solaria Opere- via Pusterla 1 Presentazione

IL TEMPO

Laboratorio per ragazzi a cura di Fabio Garnero Ingresso gratuito

Sabato 19 settembre – ore 21.15

Ex caserma Musso, Piazza Montebello 1

27esima edizione Chitarrissima

Concerto Emanuele Buono – chitarra

Ingresso gratuito

Domenica 20 settembre – dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Santa Maria della Stella (Piazzetta della Trinità, 4) – Fondazione CRS Visite guidate e scoperta del modulo d’arredamento SALUZZO ARREDA In collaborazione con il FAI. Ingresso gratuito

Per tutta la giornata di domenica 20 settembre saranno aperti i CASTELLI TAPPARELLI D’AZEGLIO Info e prenotazioni gruppi - info@castellidilagnasco.it - Cell : 345.5015789

Domenica 20 settembre – ore 16.00 e ore 17.30

BotteghiAmo: un tour alla scoperta degli Artigiani

Visite a partenza fissa con partenza dalla Castiglia, giro panoramico del camminamento di ronda e arrivo su piazza Castello dove il pubblico verrà accompagnato nelle botteghe artigiane aperte ed allestite per l'occasione.

Orario: ore 16 e ore 17.30 - Ritrovo e partenza in Castiglia

Costo: 5 euro a persona (gratuito per under 10 anni)

Domenica 20 settembre – dalle ore 18.00

Spazio Bistrot Tastè – in caso di pioggia Antico Palazzo Comunale Start / Off

Presentazione Modulo Eco Saluzzo - Istituto Denina Premiazione ufficiale Hackathon - Istituto Soleri Bertoni

Venerdì 25 settembre 2020 – 21.00

Spazio Bistrot Tastè

Start / Off

Tepore Visions, proiezione in pellicola, Brutti Sporchi e Cattivi (1976, Ettore Scola) Ingresso gratuito

Sabato 26 settembre

Ore 11.00 - presentazione

Dalle 11.00 alle 23.00 – visita aperta

Santa Maria della Stella

IL BOSCO DEGLI ALBERI PARLANTI – installazione artistica

A cura dell’Arch. Paolo Scoglio

In collaborazione con il Polo del Legno , Fondazione CRS ,

Istituto Superiore “Carlo Denina” / “Silvio Pellico” Corso del legno , Consorzio Saluzzo Arreda Ingresso gratuito

Sabato 26 settembre – dalle ore 15

Che carattere! Rivoluzioni di stile dalla scrittura manuale alla stampa a caratteri mobili

L'attività prevede una visita alla scoperta dei volumi conservati presso i Fondi Storici della città di Saluzzo, a partire dai libri manoscritti fino alle opere a stampa con particolare interesse alla collezione Bodoniana. Al termine della visita sarà possibile sperimentare l'antica ma rivoluzionaria stampa a caratteri mobili.

Orario: dalle ore 15 - Ritrovo ai Fondi Storici

Costo: 8/10 euro a persona (gratuito per under 10 anni)

Sabato 26 settembre – ore 21

ECHI DI CULTURA

Musica e parole rivisitate in chiave occitana

In occasione della GEL Giornata Europea delle Lingue e delle GEP Giornate Europee del Patrimonio, il cui slogan quest'anno è “Imparare per la vita”, visita guidata sulla cultura occitana e sul valore che il sapere tradizionale può assumere in rapporto alle inedite sfide del presente. Partenza dal museo della Civiltà Cavalleresca in Castiglia e intrattenimento musicale riservato ai partecipanti dell'iniziativa.

Orario: ore 21 - Ritrovo e partenza in Castiglia - Costo: 8 euro a persona (gratuito per under 10 anni)

Apertura serale della Via degli Artigiani in collaborazione con le visite guidate di Mu.Sa.

Domenica 27 settembre 2020 – tutto il giorno

Spazio Bistrot Tastè Start / Off presenta SCART

Ingresso gratuito

Domenica 27 settembre – ore 15.00 – 16.30 – 18.00

STORIE DI ARTIGIANATO

Visita guidata dedicata all'artigianato in occasione della mostra allestita nella suggestiva cornice del museo civico Casa Cavassa, un viaggio tra epoche che rivelano le tracce del nostro passato e le storie degli artigiani.

Orario: ore 15, ore 16,30 e ore 18 - Ritrovo e partenza a Casa Cavassa

Costo: 5 euro a persona (gratuito per under 10 anni)

Domenica 27 settembre – ore 15.30

Antico Palazzo Comunale Salita al Castello

COOPERAZIONE, INNOVAZIONE E CERTIFICAZIONI PER DARE VALORE AL LEGNO LOCALE

Intervengono:

Marco Bussone - Marco Corgnati/Franco Gottero (Reg. Piemonte)

Claudio Biei (Associazione Fondiaria Valle Infernotto) - Lucio Vaira, Roberta Giuliano, Antonio De Rossi - Innovare il legno locale: i progetti GreenChainSAW4Life, CoBoFi, CaSA e Tum-in

Jacopo Giacomoni (Etifor - Università di Padova) - Luca Galeasso (Envipark)

Ingresso gratuito

Al termine inaugurazione dell'architettura sonora e performance partecipata di CLG ensemble presso Tastè Bistrot

h. 10 – 17: allestimento di macchine sonore lungo via Salita al Castello, nei pressi dell'Antico Palazzo Comunale

h. 18 – 18.30: presentazione del progetto e delle opere di CLGEnsamble esposte

h. 19: CLGEnsamble live

Progetto in collaborazione con CoBoFi e Ass. B612

Domenica 27 settembre – ore 21.00

Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo

FELLINI DEGLI SPIRITI

Ingresso € 8 intero - € 6 ridotto

La serata segna la riapertura, dopo il lock down e una serie di lavori di ristrutturazione, del Cinema Teatro Magda Olivero per la nuova stagione 2020/2021

Ottobre 2020

Venerdì 2 ottobre 2020

Inaugurazione: ore 17.00

START/ARTE – 25° MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA DI SALUZZO PIERO GILARDI. TEORIA, AZIONE, RICERCA

3 ottobre - 1 novembre 2020

Ex Caserma Musso, Piazza Montebello 1 – Saluzzo

Apertura tutti i weekend – sabato e domenica

Orario: 10 – 18 continuato

Con la tessera START Ingresso gratuito alla Mostra - Ingresso ridotto al Sistema Musei Saluzzo

PMO _ 42° PREMIO MATTEO OLIVERO 2020

Inaugurazione: 2 ottobre, ore 19.00

2 ottobre - 1 novembre 2020

Casa Cavassa, via San Giovanni 5 – Saluzzo

domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

giovedì, venerdì, sabato e martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 Ingresso ridotto al Sistema Musei Saluzzo con la tessera Start

A Ottobre Igav presenta

La Castiglia, Salita al Castello - Saluzzo

#iorestoinArteSaluzzo

Presentazione dei lavori dell'iniziativa promossa dall'Istituto Garuzzo per le Arti Visive nell'ambito di Start 2020

Nel mese di ottobre saranno visitabili i PMO 2018/2019 negli spazi della Cappella Cavassa del Chiostro di San Giovanni e della Sagrestia di S. Ignazio di via Macallè, Palazzo del Municipio – vedi orari su www.startsaluzzo.it

Sabato 3 ottobre – Start/FuoriPorta

Barge - Ex Officine ferroviarie

Saluti istituzionali. Inaugurazione mostra Contaminazioni con le opere degli artisti Piero Gilardi (1942), Nelida Mendoza (1956), Andrea Famà (1988), Bruno Alves de Souza (1992) e Valeria Dardano (1993) a cura di Quasi Quadro.

Incontro con Vacchiano “I diritti del bosco” intervento di Marco Bussone e dialogo con Piero Gilardi.

Apericena e a seguire intervento Jazz del musicista Puglisi sui temi legati a Volver

Sabato 3 ottobre – ore 21.00

Cinema Teatro Magda Olivero Festival Concentrica presenta Trio Trioche

TROPPE ARIE

Ingresso intero € 12 – ridotto € 10

In collaborazione con Associazione Ratatoj

Domenica 4 ottobre 2020 – dalle ore 15.00

La Castiglia, Salita al Castello – Saluzzo

RIVOLUZIONI DI LUCE

Il laboratorio prevede la realizzazione di un’antotipia, un arcaico processo di stampa basato sulla capacità di reazione alla luce di alcuni succhi di piante. Durante l’attività sarà possibile imparare alcune curiosità sulle tecniche di stampa e realizzare gli inchiostri naturali a base di vegetali fotosensibili, per creare la propria opera d’arte!

Sabato 10 ottobre 2020 – ore 16.00

AMBRA

Antiche Scuderie Ex Caserma Musso – Piazza Montebello 1, Saluzzo Esposizione fotografica

Dal 10 ottobre al 1 novembre

Sabato e domenica ore 10.00 - 20.00

Ingresso gratuito

Da domenica 11 a domenica 25 ottobre

START/ EPLÌ

Giardini Fondazione Scuola Alto Perfezionamento Musicale Racconti di Eplì – Mostra Fotografica

51 visi, 102 mani, indefiniti pensieri e una mela rossa Ingresso gratuito

Domenica 11 ottobre 2020 – ore 14.30

START/ EPLÌ

Piccola raccolta di Mele Gentili - La gentilezza a portata di mano

Occasione di turismo esperienziale che la Lagnasco Group vuole offrire a tutti coloro che scelgono di praticare uno stile di vita consapevole e rivoluzionario.

Durante la giornata un produttore Eplì aprirà le porte della sua cascina e dei frutteti per permettere, di vivere in prima persona l’esperienza della raccolta. Ogni visitatore potrà raccogliere e degustare la mela Eplì, accompagnato dalla guida esperta di un agricoltore. L’evento si svolgerà nella campagna saluzzese.

Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione, entro giovedì 8 ottobre,tramite whatsapp al numero 339.3557636 o via mail ufficiostampa@epli.eu Luogo e orario verranno indicati a seguito della prenotazione.

Venerdì 16 ottobre 2020 – dalle ore 16.00

Dal 16 al 24 ottobre

Inaugurazione – venerdì 16 ottobre ore 18.00 Spazio Giovani e nuovo Spazio Laboratorio

Il Consorzio Monviso Solidale presenta

INQUADRIAMOCI

Arte e Sociale – da #com.viso al Progetto INCL Ingresso gratuito

4/10 L’oro di Saluzzo

La capitale dell’antico marchesato è ricca di opere preziose realizzate con materiali pregiati e a volte anche sconosciuti. Andiamo a scovarli e scoprirli in una piacevole passeggiata nel centro storico, ne resterete meravigliati!

11/10 La moda nel Marchesato

Ieri come oggi i dettami della moda avevano la loro importanza estetica, ma soprattutto sociale. Ma come vestivano i signori saluzzesi tra il XV e XVI sec.? Scopriamolo passeggiando tra le vie del centro storico e curiosando nelle chiese e nei palazzi nobiliari.

18/10 Foliage

La bellezza di Saluzzo non è solamente nelle sue opere d’arte ma anche nella natura che la circonda e la impreziosisce, donando in ogni stagione un calore particolare. Scopriamo con una passeggiata tra il centro storico e la prima collina, quali sono i tesori del Marchesato all’interno del favoloso scenario autunnale.

25/10 Le botteghe del Saluzzese

Chi sono le maestranze che operarono nella nostra città e ci lasciarono dei capolavori che continuano ad affascinarci ogni giorno? Attraverso una passeggiata nel centro storico, andremo a conoscere questi artisti ed artigiani ammirando le loro opere.

Prenota su info@visitsaluzzo.it - 0175 46710

Novembre 2020

Venerdì 13 novembre 2020 Start/Antiquariato

Inaugurazione: ore 18.00

Dal 13 al 22 novembre 2020

La Castiglia, Salita al Castello - Saluzzo

Orario d’apertura

Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20

Feriali dalle ore 15 alle ore 20

Biglietti

Giornaliero: € 10,00

Ridotto Tessera Start: € 5,00

Ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti

Navetta – sabato e domenica ore 11/19

Nei giorni feriali la Navetta Città bassa / Città alta - tutto il giorno

Nel corso dell'intera manifestazione saranno presenti momenti musicali a cura della

Fondazione APM di Saluzzo

Tutti i contenuti START saranno visitabili gratuitamente o a ingresso ridotto

(ad eccezione della Mostra Nazionale dell’Antiquariato) con la tessera START

La tessera START darà accesso a

MUSA - Musei saluzzesi con diritto al biglietto ridotto per l’intero periodo della manifestazione