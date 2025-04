Da Oslo l'esperienza della biblioteca per ragazzi che ispira il futuro polo di Cuneo

CUNEO CRONACA - Nuovo appuntamento a Cuneo per READING FORWARD. Dialoghi sulla biblioteca, il progetto dal respiro internazionale, ideato e organizzato dal Comune di Cuneo e Fondazione Artea, con il sostegno della Banca di Caraglio e la collaborazione di Confindustria Cuneo. Mercoledì 16 aprile, alle 18, la Sala Michele Ferrero di Casa Betania, sede di Confindustria Cuneo (via Vittorio Bersezio 9), sarà teatro di un nuovo incontro che vedrà Reinert Mithassel, responsabile della “Biblo Tøyen” della Biblioteca “Deichman” di Oslo, in Norvegia, dialogare con esperti del settore e il pubblico.

Con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza alla nascita del nuovo polo bibliotecario del capoluogo in Palazzo Santa Croce, il ciclo di conferenze READING FORWARD. Dialoghi sulla biblioteca è stato inaugurato lo scorso novembre dalla presenza di Neus Castellano Tudela, direttrice della biblioteca “Gabriel García Márquez” di Barcellona, mentre a febbraio ha ospitato Krist Biebauw, direttore della biblioteca “De Krook” di Gent.

Come i precedenti incontri, anche l’appuntamento di mercoledì 16 sarà ad ingresso libero fino a esaurimento posti, con obbligo di prenotazione su Eventbrite (link). Sarà possibile seguire l’evento anche online tramite diretta streaming YouTube, collegandosi al canale ufficiale della Fondazione Artea (link).

In questo incontro, porterà il suo contributo al dibattito Reinert Mithassel, regista teatrale di formazione, che negli ultimi vent’anni ha lavorato per la biblioteca “Deichman” di Oslo, contribuendo all’innovazione strategica, alla creazione e all’apertura della nuova sede principale e alla ristrutturazione di diverse altre biblioteche. Da otto anni è responsabile della “Biblo Tøyen”, nella parte orientale della città, che ha attirato l’interesse di numerose delegazioni da tutto il mondo. Inaugurata nell’omonimo quartiere di Oslo nel 2016, infatti, la biblioteca è oggi un luogo esclusivamente riservato a chi ha un’età compresa tra i 10 e i 15 anni. Con il suo particolare design, realizzato sulla base delle richieste di ragazze e ragazzi coinvolti durante la fase di progettazione, la biblioteca offre spazi accoglienti e stimolanti sia per leggere che per svolgere attività divertenti ed educative che includono il teatro, la musica, la cucina, la programmazione informatica, la stampa in 3-D e la costruzione di Lego.

“Biblo Tøyen” è parte della rete della biblioteca “Deichman”, la più antica e grande di Oslo, attualmente composta da 25 biblioteche pubbliche dislocate per la città, che offrono una vasta gamma di libri, risorse digitali, e programmi culturali. Dal 2020 la sede principale è un edificio moderno e dinamico, nel quartiere di Bjørvika da cui prende il nome (Deichman Bjørvika), progettato da Lund Hagem Architects e Atelier Oslo e che ospita vaste collezioni (oltre un milione di libri, film, giochi, CD e altri media), un cinema, laboratori multimediali, zone di gioco, ampi spazi per leggere e rilassarsi, un ristorante. La biblioteca “Deichman” è regolarmente teatro di conferenze, proiezioni di film, corsi, conferenze con autori, letture e attività per bambini e adolescenti e nel 2021 ha vinto il prestigioso premio della IFLA – Federazione internazionale delle associazioni e delle istituzioni bibliotecarie come miglior biblioteca pubblica del mondo.

Reinert Mithassel si confronterà con Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea, Cristina Clerico, assessora alla Cultura del Comune di Cuneo, Stefania Chiavero, direttrice della Biblioteca civica di Cuneo e Oliviero Ponte di Pino, autore, docente e progettista culturale. Nel corso del 2025, sempre in Sala Michele Ferrero di Casa Betania, sede di Confindustria Cuneo, altre due conferenze coinvolgeranno nuovi ospiti internazionali: mercoledì 11 giugno sarà presente Roel Van den Bril, coordinatore culturale Biblioteca “Het Predikheren” di Mechelen (Belgio), mentre mercoledì 17 settembre, interverrà Vincent Eches, direttore della Cité internationale de la bande dessinée d’Angoulême (Francia).

READING FORWARD. Dialoghi sulla biblioteca intende così continuare ad indagare e approfondire il ruolo e l’identità delle biblioteche, le sfide del futuro, i processi di gestione, valorizzazione e sviluppo applicabili che possano favorire crescita culturale e benessere sociale. Un’importante occasione per trovare ispirazione e buone pratiche a cui fare riferimento, e ragionare su come innovare il modo di concepire una biblioteca civica perché sia sempre più uno spazio a servizio della città, un luogo accogliente, per i libri, ma soprattutto per le persone, e un centro culturale, nelle sue molteplici espressioni.

(Nella foto, di Erik Thallaug: gli avveniristici interni della biblioteca Deichman di Oslo)