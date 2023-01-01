Da Mellana di Boves alla Toscana, i premi di "Parole e immagini" raggiungono i vincitori

ADRIANO TOSELLI - Archiviate le esposizioni, è ripartito il rito estivo nato negli anni della pandemia e ormai diventato una tradizione del concorso poetico, letterario e fotografico “Parole e immagini” di Mellana di Boves, giunto alla 35ª edizione: consegnare i premi ai vincitori che non hanno potuto partecipare alla cerimonia del 20 giugno, cogliendo l’occasione per concedersi anche qualche momento di vacanza tra arte ed enogastronomia.

Si è partiti domenica 12 luglio con una trasferta a Biella, dove, in una giornata caldissima, è stato consegnato il «premio speciale» alla partecipante più anziana, Maria Teresa Cantamessa, poetessa piemontese classe 1933. Dopo l’aperitivo con la premiata, il viaggio è proseguito verso il suggestivo centro storico di Aosta e la grande mostra allestita al Museo Archeologico, dedicata al pittore franco-russo del Novecento Marc Chagall.

Il fine settimana successivo è stata la volta della Toscana. A Pratovecchio, in Casentino, sono stati premiati Sandra Ceccarelli, da anni presente tra i segnalati e i vincitori, e il fotografo fiorentino Renato Piazzini, autentico protagonista dell’edizione con tre primi premi su cinque sezioni fotografiche e il riconoscimento per la «miglior fotografia». Dopo la visita al centro storico e al castello di Poppi, la giornata si è conclusa con una cena a base di tortelli. Il Casentino, nella parte settentrionale della provincia di Arezzo, confina con la Romagna di Forlì-Cesena.

La mattina dopo ci si è concessi una visita guidata al Convento della Madonna del Sasso e al vicino centro storico di Bibbiena, città capitale della fotografia. Sulla via del ritorno, tappa a Fornacette di Pisa, da Paolo Ferretti, altro storico partecipante e vincitore, quest’anno primo tra gli scatti dedicati all’arte dimenticata. Agosto avrà le sue premiazioni emiliane. Il Lombardo-Veneto ospiterà le ultime trasferte a settembre, ormai sulle soglie dell’autunno.

Adriano Toselli