Da "Margherita" a Cesare: Cocciante e Alberto Angela nelle ultime notti dell'Anima Festival

CUNEO CRONACA - Ci sono luoghi che, dopo anni, continuano a conservare la stessa capacità di stupire. L'Anfiteatro dell'Anima è uno di questi. Un teatro all'aperto, a contatto con il cielo, ispirato ai modelli greci e adagiato sull'altopiano tra Cervere e Fossano, dove ogni anno all'Anima Festival la grande musica incontra il paesaggio.

Dopo aver ospitato Emma, Madame, Serena Brancale, Luca Carboni, Sal da Vinci e Max Angioni, giovedì 3 settembre toccherà a Riccardo Cocciante salire su uno dei palcoscenici più suggestivi del Piemonte, con il tour che celebra i suoi 80 anni e i 50 anni di "Margherita". Il cantautore non si esibisce dal vivo in Piemonte da oltre trent’anni. Quella all’Anfiteatro dell’Anima sarà l’unica tappa del tour nel Nord Ovest, tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

La data assume un significato ancora più particolare per il festival: il 3 settembre 2015 veniva infatti inaugurato proprio l’Anfiteatro dell’Anima, una ricorrenza che quest’anno sarà celebrata con il concerto di Riccardo Cocciante, a sua volta legato simbolicamente al festival dai cinquant’anni di Anima, uno dei suoi album più conosciuti.

"Io… Riccardo Cocciante nel 2026" sarà un’occasione speciale per ripercorrere dal vivo le canzoni che hanno attraversato la storia della musica italiana e internazionale e che, a distanza di decenni, continuano a rinnovarsi e a vivere nel presente.

Infine, a chiudere l’edizione 2026 dell’Anima Festival sarà Alberto Angela, atteso sabato 5 settembre con la presentazione del suo nuovo libro “Cesare. La conquista dell’eternità”, in una serata che ha già fatto registrare il tutto esaurito.

Angela, paleontologo, naturalista, giornalista, divulgatore scientifico, scrittore e conduttore di numerosi programmi di successo trasmessi dalla Rai, racconta: "Immaginate di partire assieme a Giulio Cesare e alle sue legioni. È il 58 a.C., la Gallia è una terra lontana, abitata da popolazioni bellicose, mai dome, che hanno già inflitto dolorose sconfitte ai Romani. Ma è anche una terra ricca e prospera. Giulio Cesare vuole conquistarla, per sé e per Roma, e per farlo è disposto ad affrontare ogni avversità: estenuanti marce nella neve e battaglie sanguinose, intrighi di palazzo e tradimenti, ponti da costruire e flotte da creare da zero, foreste che si dicono stregate e santuari con scheletri decapitati.

Sarà un viaggio avventuroso e pieno di scoperte, che Cesare guiderà con il coraggio e la curiosità di Ulisse. Ma sarà anche un viaggio interiore, a fianco di un uomo implacabile e geniale, carismatico e instancabile, eppure non privo di dubbi e paure recondite. Un condottiero con i suoi lati oscuri e violenti, ma anche un fine pensatore e un grande scrittore, che ama con passione, tradisce ed è tradito, che è fidanzato, marito, padre, amante, vedovo, eterosessuale, bisessuale… E sullo sfondo del racconto, a completare il vasto affresco di quell’epoca cruciale per il destino di Roma e dell’Europa, ecco comparire Cicerone e Catullo, Cleopatra e Marco Antonio, Crasso e Pompeo, Calpurnia, la dolce moglie di Cesare, e Giulia, la sua amata figlia".

Alberto Angela torna in libreria con un’opera unica e grandiosa, che prende spunto dal De bello Gallico per trascinarci in un’avventura senza pari. Le pagine si susseguono con il ritmo e le atmosfere dei film e delle serie tv più avvincenti, e al tempo stesso arricchiscono il lettore di scoperte, curiosità e riflessioni sul mondo romano. Le ricostruzioni dei volti, delle scene di battaglia e di vita quotidiana, realizzate grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, consentono inoltre di rivedere, come fossero attuali, fotogrammi di vita andati perduti. Tutto concorre a farci immergere nella Storia come raramente un libro era riuscito prima, permettendoci di sentirla così vicina e così viva.

Sabato l’Anfiteatro dell’Anima aprirà già alle ore 19, per consentire al pubblico di arrivare con tutta calma, usufruendo dell’ampio parcheggio e dell’attrezzata zona ristoro. La presentazione del libro avrà inizio alle ore 21 e avrà durata di circa un’ora. Angela dialogherà con Alberto Infelise, giornalista de La Stampa.

Natascia e Ivan Chiarlo raccontano: "Inseguivamo da anni il sogno di poter ospitare nel nostro anfiteatro un luminare della cultura come Alberto Angela. Siamo molto felici di essere riusciti nel nostro intento: il pubblico ha risposto come immaginavamo con grande calore e questo non è altro che un primo assaggio dell’ampliamento dell’offerta dell’Anima Festival. La direzione che vogliamo dare è infatti quella di costruire, anno dopo anno, un luogo di cultura a trecentosessanta gradi. I nomi e i cartelloni cambiano, le stagioni passano, il pubblico si rinnova e si amplia, ma il focus rimane quello di fare vivere al pubblico un’esperienza, facendo portare a casa un ricordo speciale che rimane nel tempo. È un luogo che continua a crescere, senza smarrire - ça va sans dire - la sua anima".

(Foto Alice Marini)