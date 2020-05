Fino al 15/7 sulla linea bus Bra-Pollenzo-ospedale di Verduno si applica la tariffa urbana

CUNEO CRONACA - Fino al 15 luglio la tariffa per il bus che collega Bra con l’ospedale unico di Verduno sarà la stessa di quella applicata per la conurbazione urbana, quindi 1 euro e venti centesimi anziché 2,20 euro, come in vigore per le tariffe extraurbane. A promuovere l’iniziativa l'Amministrazione comunale e la ditta Sac (gestore del servizio in città), in attesa di poter affrontare la questione a livello di assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte.

"Un altro tassello verso l'apertura del nosocomio unico di Verduno – commentano il sindaco, Gianni Fogliato e l’assessore ai Trasporti, Massimo Borrelli –. Ringraziamo la Sac per la disponibilità dimostrata". L’orario della nuova linea 1 Bra – Pollenzo – Verduno è anche consultabile sul sito web del gestore del servizio del TPL braidese www.viaggisac.it.