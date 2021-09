Da lunedì in Piemonte tamponi gratis per la ripartenza della scuola e gli esenti dal vaccino

CUNEO CRONACA - Sono 18.233 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate venerdì 3 settembre all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 11.160 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati, in particolare, sono 2599 i 12-15enni, 5833 i 16-29enni, 3153 i trentenni, 2365 i quarantenni, 1718 i cinquantenni, 809 i sessantenni, 413 i settantenni, 186 gli estremamente vulnerabili e 182 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.544.116 dosi (di cui 2.504.906 come seconde), corrispondenti al 89% di 6.228.030 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricamenti Pfizer.

Il presidente della Regione ha anticipato che da lunedì 6 settembre in Piemonte verrà data la possibilità di sottoporsi gratuitamente a un tampone a tutti i cittadini che hanno l’esenzione dalla vaccinazione e a coloro che sono in attesa dell’estensione della validità del Green pass a 12 mesi, avendo contratto il Covid dopo aver fatto la prima dose di vaccino.

Inoltre, per un ripartenza della scuola sicura, dal 6 al 19 settembre ci sarà la possibilità per gli studenti dai 6 ai 19 anni, il personale scolastico e della formazione professionale (docente e non docente), gli autisti e i controllori del trasporto scolastico locale di sottoporsi gratuitamente ad un tampone antigenico rapido o molecolare negli hotspot aderenti.