Da Cuneo a Sanremo con i trattori per portare la protesta degli agricoltori sul palco del Festival

CUNEO CRONACA - Stanno arrivando in centinaia da Piemonte, Liguria, Lombardia e anche da diverse parti della provincia di Cuneo e hanno un obiettivo: salire sul palco del Festival di Sanremo per parlare a tutta Italia della crisi che il settore dell'agricoltura sta attraverso. Sono gli agricoltori e gli allevatori in protesta ormai da giorni, una mobilitazione che si è estesa in tutta Europa.

Mentre a Roma nelle ultime ore il movimento Riscatto agricolo ha chiesto un incontro con la premier Giorgia Meloni, in Riviera gli agricoltori sono intenzionati a portare all'attenzione del pubblico del Festival della Canzone le loro rivendicazioni. Per questo hanno chiesto di far salire sul palco una delegazione per leggere un comunicato. Tra le principali richieste l'esenzione Irpef per il settore agricolo.