Da Chiappera in Valle Maira a Cortina sugli sci per dire no agli allevamenti intensivi di suini

Domenica 26 gennaio ha inizio da Chiappera, in Valle Maira, in provincia di Cuneo, "Skiing for pigs challenge". Durante questa spedizione Eleonora Orlandi (veneziana, pilota d'aerei) ed Esther Kef (olandese, fondatrice di diventapilota.it) tenteranno di sciare per 1000 km in 35 giorni su piste di fondo partendo dal Piemonte, attraversando Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, fino ad arrivare in Veneto, a Cortina d'Ampezzo dove entrambe risiedono, toccando più di 40 aeree sciistiche diverse.

"Lo scopo di questo ski challenge - spiega Eleonora Orlandi - è di sensibilizzare il publico sul benessere degli animali, e in particolare il benessere di milioni di maiali che non vedono mai la luce del giorno. Ecco perché ci portiamo Mirko, la nostra mascotte, per dimostrare che i maiali hanno bisogno di aria fresca. Perché in Italia? Perché è uno dei paesi che importa più carne di maiale olandese, e l'Olanda è uno dei più grandi produttori di carne di maiale in Europa".

La partenza da Chiappera è organizzata dal consorzio della Valle Maira.