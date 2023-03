CUNEO/ Zonta club, un successo il terzo torneo di burraco solidale

CUNEO CRONACA - Venti tavoli di giocatori al torneo che si è svolto al circolo La Novella di Cuneo a favore della associazione Amico Sport Cuneo. Il grazie del club femminile agli sponsor per i premi della lotteria e per l’evento della presentazione del libro "Pellegrini sulla strada di Santiago". Una ottantina di iscritti, 20 tavoli di gioco al Circolo La Novella di Cuneo. E’ stato un successo il terzo torneo di burraco, organizzato dallo Zonta club Cuneo.

Il ricavato della lotteria e di parte dell’iscrizione sarà devoluto all’associazione Amico Sport Cuneo, nata con l’idea di promuovere attività ludico–sportive a favore di persone con disabilità, utilizzando come strumento principale lo sport e creando occasioni di incontro e collaborazione tra famiglie, accomunate dalla stessa problematica.

Numerosi sono stati premi della lotteria per i quali, il sodalizio femminile presieduto da Bianca Marchet ringrazia i generosi sponsor e per la conduzione del gioco la signora Silvana Fonti.

Successo di partecipazione e interesse anche al Museo diocesano per la presentazione del libro “Pellegrini sulla strada di Santiago” di Mauro Giordano e Francesca Digiglio in cui sono descritte vicende, emozioni, speranze, paure di due pellegrini diretti da Pamplona a Santiago de Compostela.

Il club ringrazia il Museo diocesano San Sebastiano, il Comune di Cuneo, Assessorato per le Pari Opportunità, nella cui rassegna “8 marzo è tutto l’anno” l’evento è stato inserito. Grazie a quanti hanno contribuito al successo del pomeriggio, Marita Rosa con la voce narrante, l’artista Mario Collino, in arte Prezzemolo, per i tanti spunti che ha portato alla conversazione.