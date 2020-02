CUNEO/ Venerdì 14 la leader Annamaria Furlan al Consiglio generale della Cisl

La segretaria generale partecipa ai lavori del Consiglio generale della Cisl Cuneo, che si riunisce venerdì 14 febbraio, a partire dalle ore 9.30, nello Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in via Roma 15, per eleggere i nuovi vertici.

La segretaria Annamaria Furlan incontra i giornalisti intorno alle ore 12

Si svolge venerdì 14 febbraio, a partire dalle ore 9.30, nello Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio Cuneo, in via Roma 15, la riunione del Consiglio generale della Cisl di Cuneo. Insieme ai segretari territoriale e regionale Cisl, Massimiliano Campana e Alessio Ferraris, partecipa all'evento la leader Cisl, Annamaria Furlan, che incontra i giornalisti intorno alle ore 12.

Al centro dell’incontro il cambio al vertice della struttura sindacale territoriale, con l’elezione del nuovo segretario generale e della nuova segreteria, a seguito delle dimissioni dell’attuale segretario generale, Massimiliano Campana, chiamato dalla Cisl a svolgere nuovi incarichi, dopo aver guidato la struttura sindacale cuneese per quasi otto anni. Sotto la guida di Campana, la Cisl cuneese ha battuto ogni record, raggiungendo i 47.207 iscritti, e confermando il suo primato in provincia.

“Campana - afferma il segretario generale della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris - è un grande e stimato dirigente che ha contribuito alla crescita della Cisl di Cuneo sia in termini di proselitismo che di rappresentanza politica nei confronti delle istituzioni e delle controparti”.