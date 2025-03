CUNEO/ Una serata con Lvia per parlare di diritto all'acqua e responsabilità di impresa

CUNEO CRONACA - In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo), Lvia e Fondazione Nexus presentano la campagna "Acqua è vita" e i Certificati dell’Acqua, uno strumento che unisce l’impegno delle aziende per la sostenibilità ambientale a un’azione concreta di solidarietà per garantire il diritto all’acqua in Africa. Un appuntamento per parlare di giustizia idrica, imprese responsabili e soluzioni reali per un bene essenziale.

Il programma

La Campagna "Acqua è Vita" per il diritto all’acqua in Africa e i Certificati dell'acqua

con Alberto Valmaggia - Presidente LVIA, Massimo Gramondi - Presidente di Fondazione NEXUS

- Consegna dei primi Certificati dell’acqua

con Andrea Ponta- Direttore generale di ACDA spa, Alberto Osenda - Presidente di Banca Territori del Monviso

- Il progetto di sicurezza idrica sull’isola di Pemba in Tanzania

a cura di Maurizia Sandrini - Desk Tanzania per LVIA

- Aperitivo finale - contributo richiesto 6 euro

QUI. Prenota