Cuneo, "Un clavicembalo tutto per sé": omaggio a Nannerl Mozart, sorella di Wolfgang Amadeus

CUNEO CRONACA - La musica ha il potere di raccontare storie, di riportare alla luce talenti dimenticati e di restituire il giusto spazio a figure che, pur brillando di luce propria, sono rimaste nell’ombra.

È con questo spirito che prende vita “Un clavicembalo tutto per sé, la storia di Nannerl Mozart”, un raffinato evento musicale che rende omaggio a Maria Anna Mozart, sorella del celebre Wolfgang Amadeus, un tempo acclamata per il suo straordinario talento al clavicembalo e poi relegata ai margini della storia.

L'evento – che si terrà domenica 9 marzo alle ore 16:30 a Cuneo, in via Roma 15 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC – è promosso dal Soroptimist Club di Cuneo, in collaborazione con le Associazioni Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano, con il patrocinio del Comune di Cuneo, nell’ambito della rassegna “8 marzo è tutto l’anno”.

Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalle note di un clavicembalo a quattro mani, grazie all’interpretazione delle talentuose musiciste Angela Lazzaroni e Chiara Nicora, e dalla narrazione evocativa di Susanna Miotto, che darà voce alla storia di Nannerl con profondità e intensità.

Il programma musicale spazierà tra le composizioni di W.A. Mozart, J.C. Bach, Maria Teresa Agnesi e altri grandi autori del Settecento, restituendo al pubblico l’atmosfera raffinata e vibrante delle corti europee. Un concerto che non è solo un’esperienza estetica, ma un omaggio a tutte quelle donne la cui arte ha sfidato le convenzioni del tempo, lasciando un segno indelebile nella storia della musica.

IL PROGRAMMA MUSICALE

W. Amadeus Mozart (1756-1791) – Allegro, Andante, Allegro molto (Sonata in Si♭ maggiore)

Leopold Kozeluch (1747-1818) – Duetto op.19 in Fa maggiore (Adagio-Allegro, Rondò Allegro)

Maria Teresa Agnesi (1720-1795) – Sonata (Allegro, Rondò Allegretto)

Johann Christian Bach (1735-1782) – Allegretto

Jane Savage (1753-1824) – Maestoso, Larghetto, Rondò

W. Amadeus Mozart – Due lieder per voce e cembalo, dalla Sonata in La maggiore, Duetto in Do maggiore, Sonata in Re maggiore

Chiara Nicora

Diplomata in pianoforte con il massimo dei voti e successivamente in clavicembalo, si perfeziona con S. Perticaroli, A. Lonquich, L. Romanini e M. Mika, approfondendo la musica barocca con L. Alvini, C. Banchini, R. Gini, M. Henry ed E. Fadini.

Svolge un’intensa attività concertistica come pianista e cembalista, collaborando con orchestre e gruppi cameristici come Milano Classica, I Solisti di Pavia, Ensemble concertante d’archi della Scala, Orchestra Vivaldi e Orchestra Cameristica di Varese.

Ha inciso per Bongiovanni, Brilliant, Map e Frame, suonando strumenti originali. Laureata in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo (DAMS) presso l’Università di Bologna con lode, ha pubblicato libri sulla storia della musica e insegna presso il Conservatorio di Novara.

Angela Lazzaroni

Milanese, si è diplomata in pianoforte alla Civica Scuola di Musica di Milano e in clavicembalo al Conservatorio “G. Verdi” con Mariolina Porrà. Vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, si è esibita in prestigiosi festival e rassegne musicali, collaborando con artisti di fama internazionale.

Ha studiato con Ottavio Dantone, Nicola Reniero ed Emilia Fadini e ha lavorato con orchestre come Archi della Scala, Pomeriggi Musicali, Orchestra Verdi e Milano Classica. È direttrice della scuola di musica Accademia Ambrosiana di Milano, dove insegna pianoforte, e collabora con l’università americana IES Abroad.

Susanna Miotto

Diplomata in recitazione alla Scuola di Teatro Arsenale di Milano, lavora con Karakorum SRL in progetti di teatro, narrazione e drammaturgia collettiva. Ha collaborato con Teatro Periferico, partecipando a spettacoli e performance teatrali di grande impatto sociale e culturale.

Attrice, autrice e formatrice teatrale, ha studiato pianoforte e ha preso parte a numerosi concerti tra Lombardia e Liguria.

Per informazioni e prenotazioni: incontridautore@yahoo.it