FOSSANO/ Testimonianze e riflessioni sulla giustizia riparativa con la Caritas diocesana

CUNEO CRONACA - La serie di incontri pubblici sulla Giustizia Riparativa, organizzata dalla Caritas diocesana di Cuneo e Fossano, si conclude giovedì 18 gennaio con la testimonianza di Guido Bertagna, Oscar Alasia e Giorgio Paolo Bazzega.

Un’occasione speciale, per l’intensità dei racconti che si potranno ascoltare dalle loro voci, da persone le cui vite innocenti sono state drammaticamente segnate dalla violenza, provocata o subita da propri familiari.

Nella notte tra il 14 e 15 dicembre 1976, le forze dell’ordine intervengono per arrestare Walter Alasia, sospetto di appartenere alle Brigate Rosse. Walter spara e uccide due poliziotti (Sergio Bazzega e Vittorio Padovani), prima di essere a sua volta ferito e ucciso mentre tenta la fuga. Oscar è il fratello maggiore di Walter. Giorgio Paolo Bazzega è il figlio di Sergio, e aveva due anni quando suo padre è stato ucciso. Guiderà l’incontro padre Guido Bertagna, gesuita, che ha coordinato, insieme ad Adolfo Cerea e Claudia Mazzuccato, il Gruppo dell’Incontro, percorso di Giustizia Riparativa che ha messo a confronto vittime e responsabili della lotta armata che a cavallo degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso ha causato la morte di oltre 400 persone ed il ferimento di altre 1500.

I percorsi di Giustizia Riparativa, anche in ambito penale minorile, hanno mostrato la loro efficacia anche nei contesti comunitari, scolastici e sociali, proponendo opportunità e luoghi per affrontare i piccoli e grandi conflitti che inevitabilmente sorgono nella quotidianità. La Caritas diocesana sta lavorando per offrire anche al nostro territorio occasioni per conoscere i valori e le potenzialità di questo paradigma e porre le premesse perché anche le nostre città diventino comunità riparative. L’incontro si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico “Vallauri”, in via San Michele 68 a Fossano alle 20,45.