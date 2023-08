CUNEO/ Telefono Donna consiglia i libri per l'estate: "Linea di sangue" di Angela Marsons

CUNEO CRONACA - L'ultimo libro presentato dall'associazione cuneese Telefono Donna è "Linea di sangue" di Angela Marsons, un thriller tutto da scoprire.

Quando la polizia ritrova il cadavere di un'assistente sociale uccisa da un'unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la detective Kim Stone è convinta che qualcosa non torni. Pochi giorni dopo, una tossicodipendente della zona viene ritrovata uccisa nello stesso identico modo. L'istinto di Kim le suggerisce che dietro ci sia la mano dello stesso assassino. Eppure non c'è niente a collegare le due vittime, a eccezione dell'inquietante precisione con cui sono state uccise: una singola coltellata.

L’associazione Telefono Donna, nata nel 1993, è formata da un gruppo di volontarie che si alternano al punto di ascolto telefonico per dare sostegno e informazioni alle donne che le si rivolgono. Offre anche un punto di incontro e di accoglienza in sede per chi desidera un contatto più personale e più diretto.