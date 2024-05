CUNEO/ Successo per il "Bonelli Windsurf" e la raccolta di rifiuti sulla spiaggia

CUNEO CRONACA - Si è appena conclusa la 12esima edizione del progetto "Bonelli Windsurf", promosso dall’ITC “F.A. Bonelli” di Cuneo, probabilmente la più bella di sempre. Cinquanta allievi dello storico istituto cittadino, dopo aver partecipato a due pomeriggi di formazione teorico-pratica in palestra, si sono cimentati in questo magnifico sport per tre giorni, dal 22 al 24 maggio, in una vera e propria full immersion. Dalle 9 del mattino fino alle 18:30 della sera si sono alternati in acqua su undici windsurf messi a disposizione dal centro KSC di Arma di Taggia (IM).

Le lezioni si sono svolte in un ambiente particolarmente favorevole, circondato da moli frangiflutti, acqua bassa e fondale sabbioso, e sono state tenute dal prof. Bruno Giordano, ideatore e promotore del progetto nonché tecnico federale, dal prof. Danilo Dotta, che ha coordinato l’attività in spiaggia, e dall’irrinunciabile prof. Brunello Valle, ormai in pensione ma con una passione sfrenata per la tavola a vela e un entusiasmo contagioso.

Nonostante le condizioni meteo non sempre favorevoli, con temperature piuttosto basse, vento a tratti troppo forte e anche un po’ di nuvole e pioggia, i futuri ragionieri non si sono mai tirati indietro, dimostrando una forte motivazione e una crescente passione per questo sport. Il gruppo era composto da 26 principianti assoluti e 24 studenti che avevano partecipato ad una o più edizioni precedenti. I “veterani” hanno seguito i compagni alle prime esperienze fungendo da aiuto-istruttori. I progressi di tutti i partecipanti sono stati sorprendenti, tanto da permettere, nell’ultimo giorno, di svolgere un’appassionante regata finale, ricca di contenuti tecnici importanti.

Durante il soggiorno si è inoltre svolta la bonifica dei litorali, con raccolta dei rifiuti plastici, nell’ambito del progetto ambientale “Plastic Free”. Al termine delle attività, dopo le premiazioni dei vincitori delle regate, si è tenuta una lotteria con premi e regali per tutti i partecipanti, offerti da ditte e negozi del settore e della città.

Durante il viaggio di ritorno, tutti gli allievi, ormai trasformatisi in provetti windsurfer, hanno manifestato la volontà di partecipare alla prossima edizione, con la sola malinconia dei quattro ragazzi di quinta che non potranno più partecipare, ma che lasceranno il posto ai più giovani. Ritornati fra i banchi, tra visi abbronzati, mani e polpastrelli arrossati ed occhi sognanti, l’appuntamento è per la prossima edizione di “Bonelli Windsurf” dal 21 al 23 maggio 2025.

Aloha e buon vento a tutti!