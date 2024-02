CUNEO/ Strisce blu, ora ci sono due app per pagare i parcheggi anche a distanza

CUNEO CRONACA - Ora è possibile pagare la sosta sulle strisce blu tramite le app Easy Park e Telepass, entrambe già attive nelle principali città italiane. L’accordo raggiunto dal gestore, SCT group, amplia le modalità di pagamento a disposizione degli automobilisti, rendendo ancora più comodo e veloce parcheggiare in città. Sino a ieri era possibile effettuare il pagamento tramite smartphone esclusivamente con l’app Sosta più (oltre ai tradizionali parcometri).

L’utilizzo delle applicazioni è molto semplice: è sufficiente scaricarle sul proprio dispositivo mobile, registrarsi, e, attraverso i sistemi di pagamento più diffusi, saldare quanto dovuto con un clic. Effettuando la transazione tramite app viene addebitato solo il tempo effettivo della sosta. Inoltre, se la permanenza si allunga, è possibile prolungare l’orario senza dover tornare al parcometro.

"Grazie alla disponibilità della SCT Group – afferma l’assessore alla Mobilità, Luca Pellegrino - siamo riusciti ad ampliare la scelta delle modalità di pagamento dei parcheggi. Si tratta di una semplificazione importante per i cuneesi e per chi arriva da fuori città”.

Per Easy Park si tratta di un ritorno: era in funzione sull’altipiano fino al 2019. Va specificato che l’app aggiunge alla tariffa oraria una quota di servizio del 15% (importo minimo 0,49 € e massimo 1,90 € nella zona A, 0,29 € - 1,90 € nelle zone B e C). Con Easy Park sono possibili anche abbonamenti mensili con soste illimitate a 5,99 € al mese. A quanto comunica SCT group non ci sono aggravi utilizzando l’app Telepass: i costi sono legati al proprio abbonamento. Non è possibile trasferire il credito da un’app all’altra, né effettuare un rimborso sul credito.

Le due app sono utilizzabili in tutta la città ad esclusione delle zone in gestione ad APCOA: il parcheggio del Movicentro e il quadrilatero “zona Ospedale” (compreso tra corso Monviso, corso Galileo Ferraris, via XX Settembre – esclusa - e corso Giolitti). In questa zona è possibile effettuare il pagamento, oltre che alle colonnine, con l’app “Apcoa Flow”. Infine, si ricorda che la SCT ha attivato una centrale operativa, attiva 24 ore, per effettuare segnalazioni di malfunzionamenti. La mail è “sct.centraleoperativa-ita@engie.com”.