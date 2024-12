CUNEO/ Simulazione d'impresa, continua la formazione sul campo per gli studenti del "Bonelli"

CUNEO CRONACA - Nell’ambito del progetto di Simulazione d’impresa, le classi E E COM e 4 E COM hanno partecipato ad un evento formativo con il sig. Marco Jorio, consulente di marketing digitale e responsabile comunicazione e organizzazione di eventi sportivi e turistici. Il sig Jorio è consulente e responsabile di marketing del Podio srl, impresa madrina della 3 ECom.

Dopo aver spiegato il suo percorso personale e come è arrivato a questa professione, ha illustrato i principali fondamenti del marketing, le differenze tra il mkt tradizionale e quello digitale e gli strumenti principali per sviluppare il piano di marketing di un’impresa. Marco Jorio ha saputo catturare l’attenzione dei presenti condividendo aneddoti tratti dalla sua carriera, esempi pratici e suggerimenti utili per comprendere a fondo le dinamiche di mercato e le sfide del settore.

Durante il suo intervento, Jorio ha sottolineato l’importanza dell’equilibrio tra creatività e analisi dei dati nella progettazione di campagne di successo, evidenziando come queste competenze siano fondamentali per rispondere alle esigenze dei consumatori e ai rapidi cambiamenti del mercato globale. La seconda parte dell’incontro è stata dedicata all’interazione con gli studenti, che hanno partecipato ponendo domande e condividendo riflessioni su temi legati all’evoluzione del marketing, all’uso delle nuove tecnologie e alle prospettive lavorative del settore. L’incontro con Marco Jorio è stato un’occasione preziosa per ispirare i giovani e fornire loro strumenti concreti per il mondo del lavoro. Inoltre, ha dato preziosi consigli per il progetto di simulazione d’impresa che realizzeranno i ragazzi quest’anno e per l’impostazione del piano editoriale di marketing.

"Il valore aggiunto scaturito da questo incontro è decisamente importante per lo sviluppo del nostro progetto- ha sottolineato la referente dell’iniziativa, prof.ssa Isoardi - per definire le strategie di marketing della nostra impresa simulata “Bonelli Style 4 sport” e le azioni operative da attuare".