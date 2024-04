CUNEO/ Seconda edizione del "Miglio", omaggio a Franco Arese e Campionato provinciale

SERGIO RIZZO - Si è svolta la 2ª edizione de “Il Miglio di Cuneo”, valido come prima prova del Trofeo Miglio Piemonte. La manifestazione, organizzata dall’Asd Dragonero, è stata anche l’occasione per festeggiare gli 80 anni del Campione d’Europa sui 1.500 metri di Helsinki ‘71, Franco Arese che ha ricoperto poi anche per due mandati, il ruolo di Presidente di Fidal Nazionale. L’attuale presidente, Stefano Mei, ha voluto essere presente per omaggiare il campione cuneese che proprio sul campo Scuola “Walter Merlo” è cresciuto, con lui la presidente regionale Clelia Zola, il vice Graziano Giordanengo e tutti i presidenti delle società della provincia. Il titolo provinciale, al femminile, è andato ad Elisa Calandri che ha tagliato il traguardo in 5’25”86, seguita da Debora Ferro, seconda in 5’39”02, e dall’allieva Francesca Bianco (Asd Dragonero) con 5’46”70. Ai piedi del podio, con il titolo junior, Caterina Boetti che ha chiuso in 5’48”90. Tra gli uomini Antonio Boetti ha fatto segnare 5’14”89. A livello giovanile si segnala il successo tra i ragazzi per Lorenzo Santo sui 1000 metri in 3’27”94 seguito da Mario Franco del Polo di Ceva secondo in 3’28”44 (Aurelio Forni 3’37”14, Matteo Unia 3’49”02), mentre nelle cadette Noemi Bertone si conferma buona polivalente andando a fermare i crono su 3’31”36 davanti alle compagne di allenamento Irene Odella3’46”87 e Emma Cavarero 4’01’35”.

Il calendario della Marcia prevedeva domenica 14 aprile un importante appuntamento con il Trofeo Nazionale di Marcia e seconda prova valida per il campionato di società. Al via tutti i migliori specialisti del tacco – punta, provenienti dal nord e centro Italia per una start list molto qualificata. Per i colori monregalesi ben cinque atleti, alla loro prima esperienza in un contesto nazionale. Buona prova nel complesso per i “nostri” tutti giunti al traguardo senza incappare nelle squalifiche, numerose, che sono state comminate dagli attenti giudici. Tra le cadette Emma Battaglio e Carolina Ribezzo si sono piazzate rispettivamente al 12° e 18° posto sui 3.000 metri con il tempo di 16’12”95 e 17’33”36. Nella serie unica dei 5.000 metri cadetti Giancarlo Forni in 31’16”60 (6° posto) ha preceduto il compagno di allenamento Simone Gabriele 8° in 33’46”. Nelle Allieve Marcella Forni si è difesa giungendo all’arrivo, nonostante una penalità, in 37’25”50: crono che le vale il 7° posto. Sul gradino più alto del podio invece sale Lorenzo Murisasco nella gara di contorno (a livello regionale) riservata alla categoria ragazzi.

Assegnati domenica 14 aprile ad Asti i primi titoli regionali 2024 della pista. Protagonisti, gli specialisti del mezzofondo prolungato, impegnati nel campionato regionale dei 10.000 metri in pista, valido anche come prova del CdS assoluto di corsa, in una manifestazione organizzata da Fidal Asti. Michele Aimo, atleta e tecnico dell’Atletica Mondovì, si conferma un ottimo interprete delle distanze lunghe andando a centrare un prestigioso risultato, con il tempo di 34’56”3 sale infatti sul primo gradino del podio tra gli Under 23 vestendo cosi la maglia di Campione regionale. Molto bene anche l’Astigiano Matteo Pia, di stanza a Castell’Alfero, che da solo in seconda serie si aggiudica la sua “run” con il crono di 36’05”4. A seguire Federico Rosso in 36’45”0, mentre Matteo Cafiero, al suo esordio dopo anni con il Gs Valtanaro, è stato costretto ad alzare bandiera bianca al terzo km. Con i tre atleti al traguardo, il sodalizio monregalese entra in classifica anche nella graduatoria per società.

