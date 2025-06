Cuneo, salute in piazza con il Rotary: visite gratuite in occasione della Fausto Coppi

CUNEO CRONACA - Unire sport, salute e prevenzione: è questo l’obiettivo del nuovo service del Rotary Club Cuneo 1925, guidato dal presidente in carica per l’anno rotariano 2024-2025, dottor Luigi Fontana. In occasione della 36ª edizione della Granfondo La Fausto Coppi, in programma domenica 29 giugno 2025, sarà infatti allestito in piazza Duccio Galimberti il “Campus Salute & Benessere”, aperto nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 giugno.

L’iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza, è realizzata grazie alla collaborazione tra Rotary Club Cuneo 1925, Generali, Fondazione Ospedale Cuneo Onlus, Croce Rossa Italiana e DoctorApp. Durante il Campus, sarà possibile accedere gratuitamente a visite mediche e screening specialistici in diverse discipline, come cardiologia, chirurgia vascolare, endocrinologia, pneumologia, psicologia, radiologia diagnostica, nutrizione e osteopatia.

Le prestazioni saranno prenotabili esclusivamente tramite l’app DoctorApp, che consente di scegliere la visita desiderata in autonomia e con semplicità. Il Campus sarà operativo venerdì 27 giugno dalle 15 alle 17, e sabato 28 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Un’opportunità preziosa per vivere da protagonisti un grande evento sportivo, con un’attenzione in più al proprio benessere.

“Goditi la manifestazione, resta in forma e approfitta di questo servizio gratuito offerto direttamente nel villaggio dell’evento”: è questo l’invito degli organizzatori, che coniugano ancora una volta spirito di servizio, attenzione al territorio e promozione della salute.

Per maggiori informazioni e supporto è possibile scrivere a assistenza@doctorapp.it o inviare un messaggio WhatsApp al numero 320 644 8062.

(Foto Loris Salussolia)