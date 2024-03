CUNEO/ Radon, rischi e rimedi: incontro pubblico e distribuzione gratuita dei dosimetri

CUNEO CRONACA - Venerdì 22 marzo alle 21 presso la Sala Einaudi - Centro Congressi della Provincia di Cuneo (corso Dante 41), organizzato da Arpa e Regione Piemonte, si svolgerà un incontro rivolto ai cittadini, in cui verrà illustrato brevemente cos’è il gas radon, i suoi rischi per la salute, come misurarne la concentrazione e le eventuali azioni di rimedio

Saranno inoltre consegnati i dosimetri ai cittadini che si renderanno disponibili ad effettuare la misura del gas radon nella propria abitazione, senza costi a loro carico, dando priorità ai residenti nelle aree prioritarie della provincia di Cuneo (Comuni di Brondello, Brossasco, Chiusa di Pesio, Entracque, Gaiola, Melle, Moiola, Pagno, Peveragno, Roccavione, Venasca e Vinadio).



La partecipazione all’evento è gratuita. È necessario registrarsi compilando il modulo entro il 21/03/2024 e fino ad esaurimento posti.