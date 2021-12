Cuneo, quanta bellezza nelle lettere per Babbo Natale spedite dai bambini!

CUNEO CRONACA - Anche quest’anno molti bambini della provincia di Cuneo hanno imbucato le letterine di Babbo Natale nelle centinaia di cassette presenti sul territorio o affidandole ai 266 uffici postali della provincia. Marcello Potenza, portalettere che lavora nel centro di distribuzione di Poste Italiane di Cuneo, ci racconta che nel mese di dicembre le cassette postali si riempiono di letterine colorate che donano gioia anche ai portalettere.

I bambini si affidano a Poste Italiane per consegnare lettere che contengono i loro desideri, che riguardano le cose più diverse, ovviamente giocattoli ma anche speranze e pensieri legati a questo momento storico che stiamo vivendo. Matuei ad esempio scrive: "Caro Babbo Natale, vorrei tanto un libro e la gioia". Alice invece sottolinea: "Non importa se non ricevo la mia lista regali, la cosa importante è con chi trascorrerò il Natale” e Pietro invece chiede "dei cioccolatini per il papy e una tazza della Samp per la mamma" e si raccomanda: "fai piano e non svegliarci quando arrivi!”.

Poste Italiane conferma il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini anche a Natale, il momento per eccellenza di gioia comunitaria, senza tralasciare il ruolo fondamentale anche nei momenti più difficili, come ad esempio nella gestione della pandemia dovuta al Covid 19 con la consegna dei vaccini.