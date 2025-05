Cuneo, mobilitazione "50mila sudari per Gaza": lenzuola bianche per rompere il silenzio

CUNEO CRONACA - Un gesto semplice, ma potente. Un lenzuolo bianco steso a una finestra, su un balcone, in uno spazio pubblico. È questo il simbolo scelto per la mobilitazione nazionale “50.000 sudari per Gaza”, che si terrà sabato 24 maggio in tutta Italia, come azione di denuncia, memoria e solidarietà verso le vittime civili palestinesi.

L’appuntamento nel capoluogo della Granda è per le 17 in via Roma, davanti al Duomo, dove il gruppo Donne in cammino per la Pace invita la cittadinanza a riempire le strade, le piazze, le finestre e i muri con lenzuola bianche, simbolo di sudari per i corpi delle vittime palestinesi.

L’iniziativa, nata su proposta della storica Paola Caridi e promossa dal movimento #ultimogiornodigaza, vuole riportare alla luce ciò che viene spesso taciuto: il dramma umanitario che da oltre 600 giorni colpisce la Striscia di Gaza. Anche Cuneo partecipa alla mobilitazione, grazie all’adesione del gruppo Donne in cammino per la Pace.

Ogni lenzuolo bianco rappresenterà un sudario simbolico, come quelli che avvolgono i corpi dei civili uccisi. “Avvolgere nel sudario è un gesto estremo di cura, di pietas – si legge nell’appello – protegge la dignità degli esseri umani anche quando la loro vita non vale più nulla, neppure nella conta approssimativa dei morti”.

La protesta nonviolenta vuole essere anche un richiamo concreto alla politica. Le richieste della mobilitazione sono tre: un immediato cessate il fuoco; accesso libero agli aiuti umanitari; sospensione immediata dei rapporti militari con Israele, in vista del rinnovo automatico del Memorandum d’Intesa previsto per l’8 giugno 2025.

L’obiettivo dichiarato è raggiungere 50.000 sudari visibili in ogni angolo del Paese: dalle case ai luoghi pubblici, per ridare dignità ai morti e voce ai vivi. “Unisciti a noi – è l’appello degli organizzatori – facciamo tornare visibile l’invisibile”.

(Foto di Alice Marini, scattata durante la manifestazione "Facciamo rumore per la Palestina")