Cuneo: nuovi alloggi ristrutturati per combattere la marginalità grazie al Pnrr

CUNEO CRONACA - La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e l’assessore ai Servizi Sociali Paola Olivero, insieme al neo eletto Presidente di ATC Piemonte Sud Leonardo Prunotto, hanno visitato i quattro nuovi alloggi da poco ristrutturati, arredati e abitati nell’ambito del progetto PNRR del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese sul tema dell’housing first. Erano accompagnati dal Direttore Generale del Consorzio Giulia Manassero, insieme ad alcuni operatori del Servizio Sociale Minori e Famiglie che si occupano del tema della grave marginalità, e dal Direttore di ATC Piemonte Sud Gianluca Ghiglione, con i tecnici che hanno realizzato i lavori di ristrutturazione.

Le quattro unità abitative, collocate nel centro storico di Cuneo, due di proprietà del Comune di Cuneo e due di ATC Piemonte Sud, erano in disuso da tempo, e hanno potuto essere ristrutturate completamente ed arredate grazie ai fondi del PNRR – Missione 5, che il Consorzio ha ricevuto per la progettualità candidata sull’asse della lotta alla povertà estrema e in particolare all’housing temporaneo.

Il progetto è gestito dal Consorzio in co-progettazione con le cooperative Momo, Emmanuele e Fiordaliso, attraverso un’équipe multiprofessionale, composta da un’assistente sociale e più educatori, in un rapporto di scambio e collaborazione con il territorio.

La linea progettuale ha permesso la ristrutturazione ed effettiva apertura, a inizio gennaio, dei quattro alloggi in convivenza dedicati all’inserimento abitativo e presa in carico di persone in situazione di grave marginalità, per un totale di tredici posti letto. Tale disponibilità sarà ulteriormente ampliata grazie alla ristrutturazione, attualmente ancora in corso, di un nuovo alloggio, all’interno della ex Casa del Fascio Femminile. Le proposte di inserimento, inoltrate da tutti i servizi del territorio e valutate dall’équipe, sono state 41. Per i 13 beneficiari individuati, oltre all’inserimento abitativo, è prevista la definizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e conforme ai bisogni espressi. In tutto il percorso la presenza costante degli educatori professionali dell’équipe garantisce un supporto ed un accompagnamento educativo.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che non avremmo potuto raggiungere senza la collaborazione e la sinergia con ATC Piemonte Sud e il Comune di Cuneo” dichiarano dal Consorzio. “Si tratta di un risultato importante, che ci permette di proseguire il lavoro di accompagnamento educativo e la costruzione di un nuovo progetto di vita per le persone, e confidiamo che nei nuovi spazi si possano costruire nuove storie di vita, caratterizzate da opportunità e sinergia. Quella istituzionale che su questo progetto si è consolidata – in continuità con il lavoro di rete che da anni contraddistingue il nostro territorio in riferimento al tema della grande marginalità – è una grande ricchezza su cui poter contare".

“Come Amministrazione - dichiara la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero - siamo molto orgogliosi di aver contribuito a questo risultato, che segna un ulteriore passo avanti nell’assistenza delle persone in condizioni di fragilità estrema. Per loro si tratta di un percorso certamente non semplice, ma una casa e un accompagnamento educativo rappresentano un importante punto di partenza. Per questo siamo altresì contenti di mettere a disposizione i locali dell’ex Casa del fascio femminile. Ringrazio il Consorzio, ATC Piemonte Sud e le cooperative: andiamo avanti insieme per una Cuneo che sia casa di tutte e tutti”.

"È stato un piacere - dichiara Leonardo Prunotto - rappresentare ATC da neo Presidente ma per conto del già Presidente Caviglia che ha seguito questa operazione. Questo progetto è un esempio pratico di proficua collaborazione tra Enti, ed è tangibile la comunione di intenti tra Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, Comune di Cuneo e Atc Piemonte Sud. ATC si è resa partecipe di tutta la parte progettuale e tecnica e per questa mi permetta di complimentarmi con i membri del passato Cda e di tutti gli uffici coinvolti per il grande lavoro svolto. Ringrazio anche il Consorzio Socio Assistenziale, rappresentato dalla direttrice Manassero, e il Comune di Cuneo, nella figura della Sindaca, per la fattiva collaborazione e voglio assicurare che ATC sarà al loro fianco per le sfide future".