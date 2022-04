Cuneo-Nizza: "Due corse in più come misura immediata per il miglioramento della ferrovia"

CUNEO CRONACA - Giovedì 21 aprile, alle 18, alla Birrovia delle Vecchia Stazione di Borgo Gesso a Cuneo, le liste che sostengono la candidatura a sindaca di Luciana Toselli in vista delle elezioni del 12 giugno organizzano una manifestazione per la Cuneo-Nizza.

In particolare chiedono alla Regione l'istituzione di altre due corse (a/r) in aggiunta alle due in esercizio come misura immediata per il miglioramento del servizio a favore delle popolazioni del Piemonte, della Valle Roya e della Liguria occidentale, considerato anche il prolungamento dei tempi di realizzazione del tunnel stradale.

La manifestazione si rende necessaria - precisano - dopo 10 anni di mobilitazione dei cittadini e dei Comitati a seguito della riduzione delle corse a/r da 8 a 2 da parte della Giunta regionale di centro-destra nel dicembre 2013 (23.000 firme raccolte a sostegno della Linea nel 2013, una serie infinita di iniziative dei Comitati italo-francesi, la vittoria con 75000 adesioni nel Concorso nazionale Fai "I luoghi del cuore" nel 2021, che hanno scongiurato la chiusura della Linea, se pure in condizioni di servizio precarie);

dopo l'approvazione di 19 Ordini del Giorno da parte del Consiglio comunale di Cuneo, dei quali 9 presentati dalla Lista Cuneo per i Beni Comuni e 5 dalla stessa assieme ad altri Gruppi; dopo la dimostrazione dell'importanza della ferrovia per consentire la vita stessa delle popolazioni della Valle Roya, colpita dalla violenza del ciclone Alex nell'ottobre del 2020;

a seguito della inconcludenza delle numerose riunioni del Comitato Intergovernativo (Cig) italo francese, confermata ancora nella riunione del 1° aprile, malgrado il riconosciuto valore paesaggistico, culturale, economico della Linea a livello internazionale".