CUNEO/ Nell'ex palazzo degli uffici finanziari ora c'è un centro che aiuta le famiglie

Tra i diversi servizi offerti, tutti gratuiti e garantiti da personale qualificato (assistenti sociali, psicologi, educatori professionali e mediatori familiari) trovano spazio al Centro per le famiglie lo sportello Sos adolescenti, per genitori di figli adolescenti che si trovano ad affrontare i cambiamenti e le difficoltà proprie dell’adolescenza dei figli, lo sportello genitori separati, quello per donne che si trovano ad affrontare difficoltà relazionali, genitoriali, lavorative, economiche che necessitano di un aiuto (Donne in ascolto) e lo sportello “Le Ali di Zena”, spazio di ascolto per donne vittime di violenza o maltrattamento fisico, sessuale o psicologico, che offre un primo supporto psicologico e sociale gratuito, garantendo alla donna che vi accede l’anonimato e la totale riservatezza.

Al centro per le famiglie ha sede anche il centro antiviolenza del quale il Csac è ente capofila, promosso in collaborazione con numerosi partner pubblici e del privato sociale della provincia di Cuneo e con la Regione Piemonte, la cui finalità è quella di prevenire e contrastare la violenza di genere attraverso interventi di supporto, ascolto e sostegno psicologico, accoglienza residenziale, anche in situazione di emergenza, supporto legale e percorsi personalizzati di protezione, sostegno e accompagnamento al recupero dell’autonomia personale e sociale.

Infine nel centro per le famiglie lavorano l’équipe affidi e l’equipe adozioni del consorzio che, in collaborazione con il servizio di Psicologia dell’Asl Cn1, sono dedicate rispettivamente al tema dell’accoglienza temporanea di bambini e ragazzi e alle tematiche adottive, con informazioni sulla normativa e sulle modalità di presentazione della disponibilità, anche attraverso i corsi informativi.

Il Centro per le famiglie, così come la comunità autogestita per anziani autosufficienti Dolce Casa, situata al piano ammezzato della stessa palazzina, si è potuto trasferire in via Bongioanni dopo che il Comune di Cuneo, entrato in possesso dello stabile nel 2017 a seguito della cessione da parte del Demanio, ha ristrutturato completamente i locali dei primi due piani. Successivamente, mentre gli operatori hanno preso confidenza con i nuovi spazi e completato il trasloco, grazie alla collaborazione con il Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo i locali sono stati "illustrati" dagli studenti, con disegni sul tema della famiglia. L’inaugurazione sarà così l’occasione per ringraziare gli studenti delle classi 2° A, 3° D e 4° F e il loro professore Giorgio Giordano, che hanno realizzato le opere, tra le quali sono state scelte quelle per abbellire il centro.