CUNEO/ Nasce il Distretto Urbano del Commercio per la valorizzazione del territorio

CUNEO CRONACA - È stato firmato presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo il Protocollo d’intesa che sancisce ufficialmente l’attivazione del Distretto Urbano del Commercio di Cuneo, l’innovativo strumento per il presidio commerciale del territorio, il mantenimento dell’occupazione e la gestione di attività comuni finalizzate alla valorizzazione del commercio stesso. Oltre al sindaco Federico Borgna, in rappresentanza del Comune di Cuneo capofila del Distretto, erano presenti alla firma, tra gli altri, tutti i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative il settore del commercio a livello provinciale, oltre a vari enti e associazioni in particolare dell’artigianato, del turismo e del “terzo settore”, che hanno a cuore le sorti del commercio stesso. Con la firma del protocollo si sono poste le basi per attuare quelle azioni che favoriranno la valorizzazione e lo sviluppo integrato del commercio tradizionale nel contesto territoriale e socioeconomico dell’ambito distrettuale cuneese. Il protocollo ha una durata di tre anni.

"Con la firma di questo protocollo – afferma Luca Serale, assessore alle Attività produttive del Comune di Cuneo – tutti i soggetti sottoscrittori si sono impegnati per fornire il loro apporto costruttivo alla definizione e alla realizzazione del progetto del Distretto Urbano del Commercio di Cuneo, promuovendolo nelle sedi di rispettiva competenza. Viene riconosciuto al Comune di Cuneo il ruolo di coordinatore del progetto e tutti, secondo le rispettive possibilità, si rendono disponibili alla ricerca e al reperimento di risorse economiche finalizzate al cofinanziamento delle iniziative che saranno promosse. Ancora una volta viene premiato il lavoro di squadra, vera leva su cui puntare per sostenere tutti insieme il commercio di vicinato e la sua ripartenza post pandemia. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti stamane alla firma di quello che non è un semplice atto, ma un punto di partenza per creare un reale sistema urbano di commercio cittadino”.

I sottoscrittori del Protocollo d’intesa costituiscono i partner stabili del Distretto Urbano del Commercio di Cuneo e compongono il Tavolo di Partenariato costituito ai fini della concertazione dei contenuti del Progetto di distretto. Il Tavolo ha il compito di monitorare lo stato d’avanzamento del progetto, definisce gli indirizzi politico-strategici dell’iniziativa, condivide il progetto in luogo dei principali portatori d’interesse locali, infine favorisce la collaborazione attiva ai fini dell’individuazione di possibili ottimizzazioni dello stesso, anche rispetto ad altre iniziative affini.

I partner stabili del Distretto, invece, andranno a costituire una Cabina di Regia composta da Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Cuneo, Confesercenti Cuneo, Confartigianato Imprese Cuneo, Associazione Mercà Coni, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione territoriale di Cuneo - CNA, ATL del Cuneese e Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese. La Cabina di Regia avrà alcune funzioni operative tra cui cofinanziare e reperire le risorse economiche da destinare alle azioni progettuali, che dovrà definire e attuare oltre a individuare i soggetti attuatori, prestatori d’opera delle azioni progettuali. L’attività operativa del Distretto sarà organizzata sulla base di un programma strategico di interventi approvato dal Comune di Cuneo in condivisione con la Cabina di Regia stessa.

Componenti Tavolo di Partenariato

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo; Azienda Turistica Locale del Cuneese; Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese; Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Cuneo; Confesercenti Cuneo; Confartigianato Imprese Cuneo; Mercà Coni; Federazione Italiana Venditori su Aree Pubbliche – F.I.V.A.; Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo - Consorzio - AgenForm; Confcooperative Cuneo; Momo Società Cooperativa Sociale; EMMANUELE società cooperativa sociale - ONLUS; Open House Impresa Sociale srl ETS; Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione territoriale di Cuneo - CNA; Associazione We Cuneo; Associazione autonoma panificatori della Provincia di Cuneo; Fondazione CRC.