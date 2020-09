Cuneo, Movicentro sempre al centro di problemi: non basta il dormitorio della Croce Rossa

ALICE MARINI - Il dormitorio della Croce Rossa si riempie ogni notte di decine di persone, quelle che non trovano posto si riversano all'aperto, nella zona del Movicentro di Cuneo, che nella serata di martedì (7 settembre) è stata sottoposta a "sgombero" e pulizia a seguito di un'ordinanza del questore di Cuneo. E' stata misurata la temperatura a tutti, uno di loro presentava sintomi (febbre) ed è stato portato a Saluzzo per effettuare il tampone. Sul posto erano presenti le Volanti della Polizia, i vigili urbani, la Croce Rossa e un'ambulanza.

Sono perlopiù ragazzi, dai 20 ai 35 anni, in prevalenza di origine africana. La maggior parte di loro lavora nei campi, sia nei dintorni di Cuneo, sia nel Saluzzese, per la raccolta della frutta, alcuni hanno un contratto regolare a tempo determinato, spesso a chiamata, una bicicletta per spostarsi, vestiti, qualche coperta. Altri sono in cerca di un impiego, non necessariamente stagionale. Nelle ultime settimane il numero di lavoratori e non senza un tetto si è triplicato.



Quasi 90 persone quindi sono state "invitate a spostarsi" dal Movicentro, cartoni e materassi (anche per una questione di igiene e sicurezza) sono stati rimossi, gli effetti personali naturalmente raccolti e conservati. Il grande problema è che molti di loro non sanno dove andare. Alcuni si sono recati al Parco Monviso, indicato dagli stessi poliziotti, ma appare un paradosso l’ordinanza antibivacco che consentirebbe alla Polizia di elevare multe fino a 500 euro a chi continuasse a restare per strada. Sul tema si svolgerà venerdì 11 settembre, alle 18, di fronte al Comune, un flash mob promosso da Radicali Cuneo, che vedrà coinvolti anche il gruppo Cuneo per i Beni Comuni e diverse realtà cuneesi.

Per quanto ancora si potrà andare avanti senza trovare una soluzione abitativa per queste persone?



(Foto scattata all'indomani dell'intervento al Movicentro di Cuneo)