CUNEO/ Mobilità, agricoltura e montagna: "Possibile" propone un cambio di passo

«Come Cuneo Possibile – continua Rosso – chiediamo quindi e fin da subito un radicale cambio di passo su mobilità, agricoltura e montagna, chiediamo di mettere in cima all’agenda delle grandi opere provinciali la difesa delle istanze ambientali, chiediamo di dare ascolto alle giovani generazioni che reclamano spazio e considerazione. Ma non solo: chiediamo anche risposte dignitose e non emergenziali alla questione degli stagionali della frutta nel cuneese-saluzzese, auspichiamo un nuovo protagonismo femminile nei principali enti di rappresentanza e di governo del territorio, e difendiamo l’eredità antifascista della Granda, provincia protagonista assoluta della Resistenza. Infine, in un momento in cui in tanti Comuni si stanno "scaldando i motori" in vista di ormai prossime elezioni amministrative, chiediamo di mettere in prima fila l’elaborazione di una visione condivisa di sviluppo e sostenibilità per la nostra provincia, che sia faro di un’azione coordinata sul territorio. Più di un'alleanza elettorale serve un gruppo di lavoro coeso, in ragione di un sistema di valori condiviso, che operi in maniera continuativa al di là delle ricorrenze elettorali. In quest’ottica, per una volta, proviamo a lasciare un passo indietro la solita gara sui volti e sui nomi da calare dall’alto».