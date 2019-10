CUNEO/ Mercoledì 23 una serata all'insegna della danza al teatro Toselli con lo spettacolo "Voglio la luna"

INTERSCAMBI è la sezione de IPUNTIDANZA dedicata ogni anno a scambi con realtà coreutiche nazionali e internazionali per far conoscere e valorizzare Compagnie di danza di rilievo internazionale che da anni collaborano con la Fondazione Egri e la Compagnia EgriBiancoDanza.

Un’importante opportunità che permette al pubblico di conoscere e vedere i differenti sviluppi poetici ed estetici dei partner della Compagnia nel tempo e soprattutto alla Compagnia di stringere e approfondire rapporti artistici che non possono che arricchire reciprocamente oltre a permettere nel medio/lungo termine progettualità condivise, frutto di una frequentazione e una conoscenza approfondita da cui affiorano affinità, vocazioni e punti di incontro.

Mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 21 al Teatro Toselli primo appuntamento a Cuneo con la Stagione IPUNTIDANZA 2019/20 della Fondazione Egri per la Danza, con la Compagnia EgriBiancoDanza che presenta un estratto di Leonardo da Vinci – Anatomie Spirituali e il Gruppo E-Motion che nell’ambito della collaborazione con la rete Korto Circuito presenta Voglio la luna, spettacolo che è parte di Focus Memorie della Terra, la prima tappa di un processo di coesione e avvicinamento fra i soci della rete a temi che appartengono alla storia e alla cultura dell’uomo e in alcuni casi specificatamente alla cultura italiana.

Voglio la luna

Regia e coreografia: Francesca La Cava

Interpretazione: Francesca La Cava e Stefania Bucci

Aiuto alla drammaturgia: Anouscka Brodacz

Sguardo esterno: Fiorenza D’Alessandro

Musica: J.S. Bach, H.F.I. Biber violoncello: Agnieszka E. Oszańca

Video mapping: Salvatore Insana

Disegno luci: Michele Innocenzi

Produzione: GRUPPO GRUPPO e-MOTION e LA RISONANZA - ASSOCIAZIONE HENDEL con il contributo del MIBAC, della Regione Abruzzo, del Comune dell’Aquila e Operazione Restart.

residenza artistica Find 37 Festival Internazionale Nuova Danza (Maya Inc), Corpografie (Gruppo Alhena)

Vogliamo la luna? Si. Vogliamo raggiungere l’irraggiungibile, superare i nostri limiti, sfidarci, trasformarci, rischiare tutto per raggiungere la meta. Ma qual è la meta? Dalle origini dell’uomo la Luna ha sempre rappresentato il sogno, il desiderio, l’irraggiungibile e poi il raggiungibile. La Luna rappresenta un punto di partenza ma anche di arrivo alla ricerca di nuove mete per credere che ciò che può sembrare irraggiungibile può essere raggiunto. In “La distanza della Luna” di I. Calvino, la Luna inizialmente vicino alla terra man mano si allontana, il processo inverso viene affrontato dalle artiste in questa viaggio che riempiono di un nuovo spirito il proprio paesaggio interiore. La creazione è accompagnata per l’intera durata da un video mapping che trasformerà la scena in diversi quadri ispirati alla luna, pensando alla luna come luogo raggiungibile, come spazio interiore nel quale trovare una nuova dimensione creativa. Il prologo, attraverso delle partiture fisiche basate sulla non gravità, segna l’inizio della creazione. Lo spettacolo si snoda attraverso quadri che raccontano il nostro rapporto con la luna, le fasi lunari, le maree per arrivare a ciò che vorremo……

Leonardo da Vinci – Anatomie Spirituali

Ideazione e coreografia: Raphael Bianco

Assistente alla coreografia: Elena Rolla

Maitre de ballet: Vincenzo Galano

Light design : Enzo Galia

Sound design: Diego Mingolla

Musica: Alessandro Cortini

Elementi scenici: Massimo Voghera

Danzatori: Compagnia EGRIBIANCODANZA

Produzione: Fondazione Egri per La Danza con Il sostegno di MIBAC - Dipartimento Spettacolo dal Vivo, Fondazione CRT , Regione Piemonte, Città di Torino

Prima esecuzione assoluta il 19 ottobre 2019 a Torino presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.

Leonardo da Vinci è un lavoro coreografico e coreologico dove il corpo sollecitato è sezionato fra staticità e movimento diventa storia di sé e altro da sé senza una reale e concreta narrazione. Il nostro corpo nella sua carnalità e sangue è diretto da una mente ed è vivificato da un cuore. Ma se riflettiamo più in profondità, qual è il nostro rapporto con le zone del nostro corpo? Quali vorremmo nascondere? Quali amiamo? Quali affrontano il mondo e quali vengono al mondo nascoste? Quali zone di forza e prepotenza e quali di fragilità nei rapporti interpersonali? Un ‘indagine sul corpo dei danzatori, in un vero processo di vivisezione, Un percorso coreografico dalle prospettive esoteriche, un rituale misterioso da cui emergono verità talvolta, surreali, ludiche, comiche, poetiche e sconvolgenti.. Un processo creativo, che si snoda fra multimedialità, suoni della natura (dimensione cara a Leonardo) ed echi di musica rinascimentale e che trae principalmente ispirazione dai disegni anatomici di Leonardo, che non sono solo esercizio di stile ma indagine profonda sulla vita ed il suo progressivo estinguersi.

La Fondazione Egri per la Danza gode del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo nell'ambito dell'edizione 2019 del bando Performing Arts, Fondazione CRT nell’ambito del bando Note&Sipari, Studio Rolla. Media-partner di Radio Energy e PAC Paneacquaculture.

La Stagione 2019/2020 si svolge con il patrocinio di: Città di Torino (in collaborazione con Casa Teatro Ragazzi), Città di Moncalieri, Città di Giaveno, Città di Cuneo, Città di Genova e Città di Verbania (stagione Fondazione Il Maggiore).

