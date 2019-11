CUNEO/ Al matrimonio (civile o religioso) occhio al "bon ton" floreale per evitare errori

I fiori hanno un linguaggio tutto loro, che ha sempre affascinato gli uomini. Non a caso nell'Ottocento ha preso piede la florigrafia, ossia lo studio degli allestimenti floreali per comunicare sensazioni ed emozioni che a parole era difficile riuscire ad esprimere. Tale concetto viene racchiuso anche nel termine giapponese "hanakotoba". Ѐ sicuramente innegabile che i fiori riescano a trasmettere grazia, eleganza e personalità. Proprio per questo motivo vengono impiegati nelle occasioni importanti, come il matrimonio, che è l'evento per eccellenza nella vita di una coppia, in cui tutto deve parlare d'amore. Il giorno del sì i fiori compaiono ovunque: vengono utilizzati per comporre il bouquet, per abbellire la location, per decorare l'abito dello sposo e dei testimoni, nonché la vettura scelta per condurre gli sposi al ricevimento nuziale. Per questa ragione è importante sceglierli con grande attenzione, tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali.



Al contrario di quello che si potrebbe pensare, la scelta fiori per matrimonio è abbastanza critica, soprattutto per le coppie che hanno poca esperienza al riguardo. Di certo, è importante non farsi prendere dal panico ed affidarsi a dei professionisti, così da ricevere un valido supporto ed avere la certezza di poter contare su un ottimo risultato. Tuttavia, si consiglia di stabilire fin da subito un budget da destinare agli addobbi floreali nuziali, in modo da sapere verso cosa orientarsi. Sicuramente, è importante puntare a fiori freschi e di stagione, in modo che non manifestino problemi di durata e che persistano al meglio per tutta la giornata. Si consiglia di non focalizzarsi su un'unica tipologia di fiore, ma è bene cercare di variare, tenendo conto del tema e della destinazione. Altro aspetto importante è il colore, che non deve essere unico, in modo da creare allegria e movimento. Di fatto, è meglio propendere per due o tre sfumature, da riproporre in tutte le decorazioni ed anche nel bouquet della sposa.

Per avere la certezza di raggiungere un buon risultato, come ricordato in precedenza, è bene affidarsi ad un professionista. Tuttavia, prima di decidere in merito agli addobbi floreali, è consigliabile fare un attento sopralluogo dei posti in cui si intende posizionarli. Per rimanere nei tempi ed evitare problemi il giorno del fatidico sì, è fondamentale scegliere le composizioni e la sistemazione finale almeno due mesi prima delle nozze. Si tratta di un aspetto importante che non può essere tralasciato, poiché rischia di compromettere l'intera riuscita dell'evento. Non bisogna pensare che il rito civile e quello religioso richiedano gli stessi addobbi floreali. Di fatto, in chiesa è bene optare per due composizioni da posizionare ai lati del portone d'ingresso, per altre due da sistemare ai lati dell'altare e per una decorazione floreale da mettere in corrispondenza dello scrittorio. Volendo, è possibile anche addobbare, in maniera sobria ed elegante, i banchi destinati agli invitati. Gli sposi che optano per una cerimonia civile, invece, non devono provvedere a tutte queste postazioni floreali. In questo caso, è sufficiente decorare le sedie degli sposi e l'ingresso della sala.



Per quanto riguarda la location scelta per il ricevimento nuziale, i fiori devono essere posizionati presso la porta principale e nella sala riservata al banchetto. Si consiglia di sistemare delle piccole composizioni floreali su ogni tavolo, facendo attenzione che quello degli sposi risulti più appariscente. Ѐ importante, però, non utilizzare specie dal profumo eccessivamente pungente, in quanto potrebbero arrecare disturbo. Non bisogna dimenticare, infine, di decorare anche la macchina destinata a trasportare i novelli sposi al ricevimento. In questo caso è bene puntare ad una composizione in grado di riprendere il bouquet della sposa. Inoltre, deve adattarsi a meglio al veicolo scelto. Qualora si decida di optare per una vettura d'epoca, è meglio propendere per una composizione da sistemare sul retro dei sedili posteriori. Per le auto più moderne, invece, non ci sono limitazioni specifiche, pertanto gli sposi possono sbizzarrirsi tenendo a mente sempre il buon gusto.