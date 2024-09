Cuneo: Mariano Costamagna eletto vicepresidente di Confindustria Piemonte

CUNEO CRONACA - Cresce la rappresentatività delle aziende cuneesi a livello regionale. Il presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna, in carica dal 2023, è stato infatti nominato vicepresidente di Confindustria Piemonte. Un prestigioso incarico per l’imprenditore cheraschese, che segue il suo ingresso nel Consiglio di Presidenza confindustriale piemontese guidato dal nuovo presidente, Andrea Amalberto.

La nomina è stata ufficializzata nella riunione del Consiglio di Presidenza di Confindustria Piemonte che si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 11 settembre, a Torino. Costamagna sarà uno dei quattro vicepresidenti insieme a Laura Coppo (Confindustria Alessandria), Gianni Filippa (Confindustria Novara Vercelli Valsesia) e Marco Gay (Unione Industriali Torino).

«Ringrazio il presidente Andrea Amalberto e il Consiglio di Presidenza di Confindustria Piemonte per la fiducia - ha dichiarato Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo -. Il mio impegno sarà volto a valorizzare e promuovere il ruolo dell’industria nell’ambito dei tavoli decisionali in cui saremo coinvolti a livello regionale. In un contesto ricco di variabili come quello di oggi, è indispensabile rimarcare la centralità delle nostre imprese, autentico motore di sviluppo per la nostra regione e l’Italia intera. La lungimiranza e la determinazione degli imprenditori piemontesi vanno accompagnate da una serie di politiche di sostegno e azioni condivise capaci di favorire la crescita dell’industria e del benessere collettivo. In questo senso, è fondamentale farsi trovare pronti per cogliere le nuove sfide, come le opportunità legate al Piano Transizione 5.0, che guardano alla costruzione di un contesto economico sostenibile, all’interno del quale la diffusione del “lavoro buono” rappresenta la chiave per l’affermazione di ogni singolo individuo e delle imprese».

Durante l’incontro sono anche stati indicati i presidenti delle Commissioni di Confindustria Piemonte: Alessandro Battaglia, presidente dell’azienda monregalese Silvateam, è stato confermato alla guida della Commissione Internazionalizzazione e Attrazione investimenti.

(Nella foto: Andrea Amalberto e Mariano Costamagna)