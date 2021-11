Cuneo, Lucio Arese vince al Lovie Awards di Londra con il video "Les Dieux Changeants"

ALICE MARINI - Forza e delicatezza, energia primitiva e decadenza si incontrano nell'opera vincitrice al Lovie Awards di Londra: il corto filosofico dell'artista di Cuneo Lucio Arese, dal titolo "Les Dieux Changeants", si aggiudica due premi nella categoria animazione: il People's Vote e un Silver Award dalla giuria. Si tratta di uno dei più importanti premi europei per l'eccellenza online tenuto dall'International Academy of Digital Arts and Sciences di New York (IADAS). Guarda QUI il video su Vimeo.

"Les Dieux Changeants" è qualcosa di più di un progetto 3d in computergrafica. E’ uno short movie visivamente travolgente, dove la statica bellezza millenaria dei marmi di alcune statue greche e romane viene messa in moto e disgregata dal colpo di un proiettile. A fare da sfondo musicale, una delle più belle composizioni di Chopin, l’intimo e malinconico Notturno Op. 27 n. 2.

I Lovie Awards, giunti all'undicesima edizione, continuano a celebrare i trend più rilevanti e le creazioni più interessanti. I premi – oro, argento e bronzo – sono stati conferiti dalla giuria, mentre il pubblico ha votato online per i finalisti preferiti, assegnando i People’s Lovie Award per ogni categoria. A tutti i partecipanti al premio è stato chiesto di realizzare un videomessaggio di 7 parole: "Sii coraggioso e trova la tua verità" è stato quello dell'artista cuneese.

Architetto, pianista, chitarrista, compositore e visual artist, Lucio Arese lavora come regista indipendente dal 2008. Le sue opere sono state proiettate in tutto il mondo, nei festival più importanti dedicati alle arti digitali. Ha collaborato con artisti e brand come Suguru Goto, Jimmy Edgar, Amesub, Yu Miyashita, Bianco, Mille Altopiani, Armando Testa, MPTBOX, Lovestone Films, Onitsuka Tiger, Asics, Karhu, Jacuzzi, De Longhi.

Il corto sarà proiettato sabato prossimo, 20 novembre, al teatro Volksbühne di Berlino, nel programma Sound & Vision del Festival internazionale di cortometraggi Interfilm Berlin. Prima dell'arrivo della notizia da Londra Lucio Arese aveva ringraziato il suo pubblico: "Siete stati tantissimi e la partecipazione di così tante persone da tante parti del mondo mi ha colpito e anche un po' commosso. Sono già felice così".

