Cuneo, lo sviluppo della montagna diventa opportunità: 2° edizione di GrandUp! per 20 giovani

Antea Franceschin, 34 anni, varesotta, laureata in Scienze naturali e guida escursionistica in zona Valceresio (tra Varese e Como), partecipante alla 1° edizione della GrandUP! IMPACT Mountain School, tenutasi nel 2021 a Paraloup, commenta: “L’esperienza all’Impact Mountain School è stata per me molto stimolante e mi ha permesso di comprendere logiche e dinamiche progettuali a cui non davo la giusta importanza. Per una professionista del settore turistico come me è fondamentale ampliare i contatti e coinvolgere tutti gli attori della montagna, dalle associazioni alle istituzioni locali e perfino ai competitor. Dopo un anno posso dire di aver fatto tesoro di quei confronti e dei tanti spunti forniti dagli esperti di SocialFare. Senza dubbio un plus di questo progetto è anche l’eterogeneità dei partecipanti, per formazione scolastica, età, origini e luogo di nascita, ambizioni professionali. Un’esperienza molto positiva che consiglio vivamente a tutti”.

La Impact Mountain School è una delle iniziative di GrandUP! IMPACT, il progetto promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale volto a sviluppare l’ecosistema locale e a valorizzare la provincia di Cuneo come territorio di Innovazione Sociale riconosciuto e attrattivo per investimenti, progettualità e imprese a impatto sociale. Dal 2018 il programma prevede nuove opportunità aperte a imprese, cooperative, startup, pubbliche amministrazioni, scuole e cittadini interessati all’Innovazione Sociale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la condivisione di competenze e know how necessari alla generazione di imprenditorialità a impatto sociale e di attrarre investimenti sul territorio.