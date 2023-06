CUNEO/ Disturbi alimentari: lo stato dell'assistenza, adolescenza e social in un convegno

CUNEO CRONACA - Cuneo si prepara ad ospitare un importante evento dedicato alla tematica dei disturbi dell'alimentazione. Giovedì 8 giugno, presso il Rondò dei Talenti di via Luigi Gallo, 1, si terrà il convegno dal titolo "Lo Stato dell'assistenza ai disturbi dell'alimentazione e nutrizione in Italia". L'incontro riunirà esperti, professionisti e operatori del settore per discutere delle sfide attuali e delle prospettive future nell'ambito dell'assistenza a tali disturbi.

Alle 17 dello stesso giorno, presso Villa Tornaforte, la dott.ssa Laura Dalla Ragione - Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttrice della Rete per i Disturbi del Comportamento Alimentare della USL1 dell'Umbria - affronterà il tema: "L'adolescenza tra social media e disturbi alimentari" in dialogo con il Dott. Francesco Risso e il Dott. Maurizio Arduino.

Programma:

h. 8:45 – apertura lavori

Silvia Merlo, Presidente Fondazione Ospedale Cuneo ONLUS

Saluti istituzionali da parte delle Autorità

h. 09:30 - Presentazione del Convegno

Dott. Luigi Salvatico – Psicologo Psicoterapeuta, Già Direttore S.C. Psicologia ASL CN1, Consigliere Fondazione Ospedale Cuneo ONLUS

Dott. Francesco Risso

h. 09:45 - Relazione – Dott.ssa Dalla Ragione Laura

Psichiatra e Psicoterapeuta, ha fondato e dirige la Rete per i Disturbi del Comportamento Alimentare della USL 1 dell’Umbria. Docente al Campus Biomedico di Roma, come titolare del Corso sui Disturbi del Comportamento Alimentare. Presidente della Società Scientifica per la riabilitazione nei DCA SIRIDAP. Direttore del Numero Verde Nazionale SOS Disturbi Alimentari della Presidenza del Consiglio e dell’Istituto Superiore di Sanità.

10:45 – Coffee Break

h. 11:15 – “Il territorio e la presa in carico dei DAN (Disturbi Alimentari Nutrizionali) in età adulta” – Dott.ssa Pacilli Anna Maria – Dirigente Psichiatra Responsabile Centro DAN ASL CN1 e Dott.ssa Galliano Donatella – Dirigente Psicologa Psicoterapeuta ASL CN1, Presidente Nazionale Psicologi per i Popoli

h. 12:00 – “La cura dei DAN in età evolutiva” - Dott.ssa La Dolcetta Manuela – Dirigente Medico Pediatria ASO S. Croce, Dott.ssa Longaretti Francesca – Medico Dirigente NPI Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo, Dott.ssa Giraudo Maria Chiara – Medico Dirigente NPI ASL CN1

h. 13:00 – Tavola Rotonda – Moderano: Dott.ssa Pacilli Anna Maria, Dott.ssa Galliano Donatella –

“Esperienze dell’equipe Multidisciplinare”

Partecipano: Dott.ssa Zamora Marianela – Dirigente Psichiatra Centro DAN ASL CN1, Dott.ssa Daniela Massimo – Dirigente Psicologo Psicoterapeuta Centro DAN ASL CN1, Dott.ssa Mattalia Sara – Dietista Centro DAN ASL CN1, Dott.ssa Pavarin Camilla – Dietista DAN AO, Dott.ssa Balbo Veronica – Infermiera Prof.le Centro DAN ASL CN1, Sig.ra Acconci Maura Presidente Associazione A-Fidati Cuneo

h. 13,45 – Conclusioni

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate al seguente indirizzo di posta elettronica: info@fondazioneospedalecuneo.it. Per ulteriori informazioni contattare il 3247740104.