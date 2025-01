CUNEO/ Le elezioni Usa e il futuro dell'Europa: incontro con Gramaglia e Chittolina

CUNEO CRONACA - All’indomani dell’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti, le dinamiche globali e il futuro delle relazioni internazionali si trovano a un punto di svolta. Quali effetti avranno queste elezioni sulla politica europea? E quale ruolo potrà giocare l’Unione Europea in uno scenario internazionale in evoluzione?

Ne parliamo con Giampiero Gramaglia, giornalista dal 1972, nato a Saluzzo, è stato per molti anni corrispondente dell'ANSA da Bruxelles, Parigi, Washington e, dal 2006 al 2009, ha diretto l'Agenzia, di cui aveva guidato gli Esteri dal 1990 al '99. Dopo essere stato agli esordi cronista degli Anni di Piombo in Italia, ha sempre seguito l'attualità internazionale e l'attività diplomatica, con speciale attenzione per le organizzazioni multilaterali. Dal 2010 al 2011, ha diretto l'Agence Europe; dal 2011 al 2015, Euractiv.Italia; dal 2017 al 2019, AffarInternazionali.it; fino al 2023, è stato direttore dei corsi della Scuola di giornalismo di Urbino. Tiene corsi di Giornalismo internazionale e di Agenzie e Nuovi Media alla Sapienza ed è tuttora docente a Urbino. Ha collaborato e tuttora collabora con numerose testate giornalistiche italiane e internazionali ed è regolarmente ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche.

Franco Chittolina, vicepresidente e fondatore di APICEUROPA, ha lavorato per 25 anni a Bruxelles presso le Istituzioni europee (Consiglio dei ministri prima e Commissione poi), impegnandosi per il dialogo tra le Istituzioni comunitarie e la società civile. Dal 2005 lavora in Italia per portare l’Europa sul territorio piemontese, in particolare nella provincia di Cuneo. L’evento, organizzato da APICEUROPA ASSOCIAZIONE PER L’INCONTRO DELLE CULTURE IN EUROPA e dall’ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest avrà luogo mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 18.30, presso il Nu(o)vo, in via Parco della Gioventù (Cuneo), e l’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni: info@apiceuropa.com / 3331210729 oppure europedirect@comune.cuneo.it / 0171444352