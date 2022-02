CUNEO/ Le collezioni di opere d'arte fra impresa e passione: un nuovo mercato prende vita

CUNEO CRONACA - Sabato 12 febbraio, alle 17, allo spazio Spazio Incontri della Fondazione Crc (via Roma 15, Cuneo) si tiene la conferenza “La collezione fra impresa e passione”, a cura dello storico dell’arte Enrico Perotto. Durante l’appuntamento verrà proposta una riflessione sull’importanza del rapporto di reciprocità tra collezioni pubbliche, collezioni private e collezioni di famiglia, promuovendo un raffronto tra esponenti del collezionismo d’impresa e collezionisti privati e pubblici. Partendo da queste basi, si discuterà sul ruolo che questi attori possono rivestire nel supporto della giovane arte italiana contemporanea, a partire dai territori locali, per poi aprirsi alla promozione a livello nazionale e internazionale, nell’ottica di conservare, valorizzare e gestire al meglio la propria collezione.

Tra i temi che saranno toccati c’è anche quello del nuovo mercato delle opere d’arte in NFT, i non-fungible token di cui tanto si parla in questi mesi e che rappresentano uno dei più attuali e spettacolari sviluppi dell’arte digitale contemporanea. La conferenza metterà in dialogo differenti approcci alla collezione d’arte: l’artista Guglielmo Castelli presenterà il punto di vista del creatore dell’opera; Anna Ferrino, amministratore delegato di Ferrino & c. S.p.A e presidente di Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt, spiegherà come si forma una collezione, quali sono i criteri che guidano la selezione tra arte storicizzata e arte emergente; Roberta Ceretto, presidente dell’azienda vitivinicola Ceretto, racconterà come, partendo da una realtà produttiva, si può creare un patrimonio diffuso per il territorio. Infine, lo scrittore, artista e designer Silvio Lorusso si concentrerà sul modo in cui è possibile fruire e valorizzare opere dematerializzate spesso destinate ad esistere solo nei metaversi prossimi venturi.

L’accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione dal sito www.fondazionecrc.it, (dove sono disponibili tutte le informazioni utili), telefonando al numero 388.1162067 o scrivendo a pitturainpersona@gmail.com. Per la partecipazione si consiglia di arrivare 10 minuti prima dell’orario di inizio, per il ritiro dei biglietti e il controllo del Green Pass.

Tra gli eventi nell’ambito della mostra “Pittura in persona”, allestita presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10), domenica 13 febbraio alle ore 15.45 nuovo appuntamento con “Tutto quello che avreste voluto sapere sull’arte contemporanea ma non avete mai osato chiedere”, una visita a cura di Francesca Di Paolo che cerca di rendere l’arte contemporanea e i suoi complessi messaggi alla portata di tutti, scegliendo di concentrarsi in particolare sull’espressione artistica e sul modo in cui le opere contemporanee possano diventare “pezzi” di una collezione. Confrontando le opere esposte con altre realizzate da artisti di fama internazionale, si giocherà a scegliere quelle che ciascuno vorrebbe nel proprio salotto. A tutti i partecipanti verrà fornita gratuitamente una radiolina, per facilitare l’ascolto della guida mantenendo la distanza di sicurezza.