CUNEO/ La Passo alla "1H Handbike Parma": ottimi risultati nonostante l'assenza di Diego Colombari

CUNEO CRONACA - Ancora scossi per la notizia della mancata convocazione del loro atleta di punta, Diego Colombari, la Polisportiva P.A.S.S.O. ha partecipato domenica 7 luglio alla "1H Handbike Parma", dove ai nastri di partenza c'erano Maurizio Tallone e Ivan Sperone.

Per il presidente Tallone un buonissimo 11° posto di categoria: "Sono più che soddisfatto della mia prestazione visto che era la prima gara della stagione per me".

Gradino più basso del podio per Sperone, che commenta così il risultato: “Considerando il poco allenamento alle spalle, sono molto felice del mio risultato".