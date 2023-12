CUNEO/ La magia del Natale in fattoria: iniziative nell'azienda agricola "Spicanto" di Spinetta

ADRIANO TOSELLI - La giovane azienda agricola "Spicanto", situata in via Bisalta 105 a Spinetta di Cuneo, invita al suo evento natalizio "La magia del Natale, in fattoria".

È stata allestita "La casa di Babbo Natale", completa di "Cucina di mamma elfa" (piatti preparati in forno a legna), "laboratorio degli elfi" (un simpatico omaggio per tutti i bambini), e "la stalla" (con alpaca, asinelli, caprette e pecore, con la possibilità di una passeggiata insieme).

Il primo appuntamento è previsto per domenica 17, dalle 14:30, con "Incontra Babbo Natale – Portagli la tua letterina, coccola i suoi animaletti" (con "aperipizza", pizze e pinse artigianali, preparate nel forno a legna, a 10 euro per i bambini e 15 euro per gli adulti).

Il 24 e 26, sempre nel pomeriggio, saranno proposte passeggiate con animali ed elfi, con merenda a base di cioccolata calda, dolci e vin brulè (a 5 e 10 euro). Il 1° gennaio la passeggiata sarà seguita da una "merenda sinoira" tipica piemontese (con selezione di antipasti, formaggi e salumi, vino ed acqua, a 10 e 15 euro).

Il 7 gennaio arriva la Befana, alle 11:30, per concludere insieme le festività (pranzo con tris di polenta, salsiccia, formaggi, panna e porri, vino ed acqua, passeggiata insieme, merenda, regalo ai bambini, sempre tutto a 10 e 15 euro).

Per informazioni e prenotazioni è necessario telefonare al 348.5569957.

Adriano Toselli