Cuneo, la "Bike Valley" italiana: riconoscimento di Confartigianato

Cuneo viene considerata come la “Bike Valley” italiana. Questa provincia piemontese, infatti, risulta essere la vera e propria patria delle biciclette. In altre parole, è a Cuneo che si produce la maggior parte delle bici in Italia: si parla infatti di una percentuale intorno al 70% circa della produzione dell’intero Paese.

In molti ignorano del tutto questa particolare peculiarità di Cuneo, che in realtà è famosa per molto altro, come le sue tradizioni enogastronomiche e le bellezze dei suoi paesaggi che vale la pena visitare. Vediamo di approfondire il discorso relativo alle bici.

Cuneo, la “Bike Valley” italiana

Ci ha pensato Confartigianato a restituire a Cuneo l'onore delle due ruote, premiando questa provincia come la “Bike Valley” d'Italia. Si tratta di un riconoscimento molto importante, in special modo per quel che riguarda le capacità imprenditoriali di Cuneo, come detto molto attiva anche nel settore delle biciclette, al punto che questa provincia rappresenta un autentico modello di imprenditoria, che altre zone d'Italia dovrebbero imitare e prendere come esempio.

Qui le piccole e medie imprese artigiane continuano a rappresentare l'anima del commercio, come dimostra il costante impegno nella produzione di bici. In tal senso, negli ultimi anni, vi è da segnalare una sempre maggiore attenzione nei confronti della realizzazione di biciclette elettriche, ormai considerate il futuro dell’intera industria.

Inoltre, non bisogna dimenticare un altro fatto: Cuneo non si limita a produrre le biciclette, ma le mette anche "alla prova". In questa provincia, infatti, si trovano diversi percorsi ciclabili immersi nella natura, il che la rende una delle preferite dai ciclisti di tutto il Piemonte.

Il merito va soprattutto alle valli alpine, che spesso durante l'anno ospitano numerosi eventi relativi al mondo delle due ruote. Non a caso, la manifestazione "Granfondo La Fausto Coppi" si tiene proprio a Cuneo, e ha una rilevanza sia nazionale che internazionale.

Bici elettrica, quali sono i suoi vantaggi?

Come già accennato, le PMI di Cuneo stanno già spostando la loro attenzione verso la produzione di e-bike. Il motivo principale è che le biciclette elettriche sono la nuova frontiera delle due ruote, per via dei loro numerosi vantaggi. Per prima cosa, si tratta di mezzi rispettosi dell'ambiente: non emettono sostanze inquinanti e riducono l'inquinamento acustico.

Inoltre, le biciclette elettriche possono essere utilizzate per coprire distanze maggiori, rispetto a quelle tradizionali, ed è possibile usarle in qualsiasi luogo, e sulla maggior parte dei terreni. Grazie alla pedalata assistita, infatti, le bici elettriche consentono comunque di spendere meno energie e di fare meno fatica.

Per chiunque fosse interessato a una e-bike per spostarsi all'interno della propria provincia, il suggerimento è quello di valutare una bici elettrica da città.

Ritornando ai vantaggi delle biciclette elettriche, non potremmo non sottolineare la loro importanza anche per il benessere e la salute. Si tratta pur sempre di bici, dunque ci consentono di fare attività fisica. Inoltre, possono adattarsi a molti contesti diversi, dal pendolare fino ad arrivare all'appassionato di ciclismo.

Infine, si tratta di mezzi elettrici che richiedono pochissima manutenzione (meno rispetto alle bici normali) e a costi sempre accessibili.