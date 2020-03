CUNEO/ L’Associazione regionale Allevatori del Piemonte operativa anche durante l'emergenza sanitaria

Nel pieno adempimento delle norme dettate dal Governo per rallentare la diffusione del contagio da Covid-19 (con i Dpcm del 9 marzo e dell’11 marzo 2020), l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (A.R.A.P.) avvisa aziende, allevatori e operatori del settore che il Laboratorio di Analisi è operativo anche in questi giorni di emergenza sanitaria e garantisce i più alti standard di sicurezza per i clienti e per tutti i collaboratori e addetti interni.

“L’emergenza e le restrizioni a livello nazionale stanno avendo ripercussioni su tutti i comparti produttivi cosi come le attività connesse.

La nostra Associazione Regionale Allevatori ha tempestivamente posto in essere accorgimenti utili per evitare eventuali forme di contagio: abbiamo sospeso le mostre, gli eventi, i corsi, i convegni, gli incontri precedentemente programmati; il nostro personale è chiamato a utilizzare tutte le precauzioni sanitarie per evitare il contagio, sono rallentate le forme di presenza degli utenti negli uffici preferendo sistemi di collegamento telematico o telefonico, è stato esteso il più possibile il "lavoro agile".

I recenti ed ulteriori provvedimenti restrittivi, emanati dal Premier Conte, ci hanno tuttavia indotto a sospendere, in via cautelativa , l'attività dei controlli funzionali dal 16 marzo al 31 marzo”.

Tiziano Valperga, Direttore di ARAP “Visto il momento di difficoltà di molte imprese agricole, l’ARAP ha velocemente riorganizzato l’attività del proprio Laboratorio di analisi affinché rimanesse al fianco dei propri clienti in questo particolare passaggio.

I servizi essenziali legati al monitoraggio igienico-sanitario e qualitativo della produzione primaria e dei derivati saranno attivi anche nelle prossime settimane (*), seppur con una riorganizzazione del personale. Non possiamo ovviamente escludere a priori il verificarsi di problematiche o rallentamenti organizzativi connessi alla gestione del personale, alla raccolta dei campioni presso i clienti, all’approvvigionamento di reagenti e materiali di consumo, all’eventuale carenza di assistenza tecnica necessaria per le strumentazioni ma i nostri operatori si metteranno a totale disposizione per affrontare e cercare di risolvere le singole specificità”.

Daniele Giaccone, Responsabile del Laboratorio di Analisi di ARAP. Il Laboratorio di Analisi ARAP, sito a Cuneo in frazione Madonna dell’Olmo e inaugurato il 23 marzo 2018, nasce dalla fusione tra il Centro Latte di Torino e l’ex Laboratorio dell’Associazione Provinciale degli Allevatori di Cuneo e rappresenta una struttura d’eccellenza a livello regionale e non solo, moderna ed efficiente, per la prevenzione delle patologie animali al servizio degli allevatori e di tutti gli operatori del settore zootecnico e agroalimentare. Analizza circa un milione di campioni l’anno; prevalentemente campioni di latte di singola bovina o di massa ma spaziando per tutte le altre matrici quindi formaggi, carne e tutti i campioni derivanti dagli animali, per il monitoraggio delle patologie.

Nel Laboratorio collabora un team di tecnici e analisti estremamente professionale e qualificato che forniscono una consulenza puntuale sul dato analitico estrapolato. Le due tematiche principali su cui si concentrano le analisi sono: la qualità dell’alimentazione degli animali, che ha grande impatto sulla qualità del latte, e il monitoraggio dell’utilizzo dei farmaci nelle diverse filiere, da cui scaturisce una qualità estremamente elevata del latte e della carne piemontesi.

(*) Salvo nuove disposizioni emanate dal Governo.

A PROPOSITO DI ARAP:

L’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (A.R.A.P - www.arapiemonte.it) nasce il 27 ottobre 1970 con l’obiettivo di supportare gli allevatori sul territorio piemontese nella loro attività quotidiana fornendo un’attenta e costante assistenza tecnica, terza e indipendente.

Le aziende di bovini, ovo-caprini, equini, suini, ecc. possono dunque avvalersi di molteplici servizi volti a migliorare costantemente il livello qualitativo delle produzioni, ottimizzare il benessere degli animali, individuare le migliori soluzioni tecniche e gestionali per ridurre i costi di produzione e aumentare il grado di remunerabilità. Strettamente connesso alla sua mission originaria, è anche il secondo ramo di intervento dell’A.R.A.P: educare e sensibilizzare opinione pubblica, consumatori e famiglie sui temi della qualità e sostenibilità degli allevamenti e dell’intera filiera.

L’A.R.A.P è costituita da 7 sezioni territoriali Allevatori (STA) distribuite tra Piemonte e Liguria. Le sedi piemontesi sono suddivise per Alessandria, Asti, Cuneo (sede legale), Novara V.C.O, Torino, Biella e Vercelli e Masone in Liguria. Attualmente i soci sono 6.053 per un totale di 312.189 capi sottoposti a controlli funzionali.