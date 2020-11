CUNEO/ L’Aperitivo Felice: lunedì 30 il 1° incontro online per contrastare l'isolamento sociale

CUNEO CRONACA - Il progetto Anziani Attivi, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e presentato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele in collaborazione con il Comune di Cuneo e con l’Istituto di Ricerca Eclectica, propone un ciclo di tre incontri online sul tema della “Felicità: emozione o competenza?”.

Durante i primi incontri con un gruppo di over 65 del quartiere San Paolo di Cuneo, è emerso il bisogno di trovare un modo innovativo per contrastare questo difficile periodo di isolamento sociale per ognuno di noi.

Da lì nasce l’idea di un percorso sulla felicità: sembra infatti che molte persone, che nel primo lockdown erano riuscite a rimanere ottimiste e attive, in questa seconda ondata si stiano chiudendo sempre di più a livello sociale e l’umore ovviamente ne risenta.

Gli incontri si terranno per tre lunedì a partire dal 30 novembre sulla piattaforma online Google Meet, i primi due incontri saranno tenuti da Laura Conforti (formatrice di Eclectica e trainer in Scienza della Positività, coach) mentre l’ultimo sarà condotto da Cristina Cortesi (filosofa, formatrice, coach e “manutentrice delle relazioni”.

Da anni si occupa di caregiving, invecchiamento positivo e contrasto all’Ageism):

30 novembre ore 18.30 “Ma cosa è questa irraggiungibile felicità?”: Come allenarci a raggiungere una felicità possibile? (e quindi duratura)

7 dicembre ore 18.30 “Ginnastica per la mente e per il cuore”: Rinforzare il nostro sistema immunitario emozionale (e quindi fisico)

14 dicembre ore 17 “Allegra vecchitudine”: una nuova chiave di lettura dell’invecchiamento per aprire la mente a orizzonti possibili.

Per informazioni e prenotazioni: Debora Cavallo 328 5424037 debora.cavallo@emmanuele-onlus.org